17:44 21.02.2022 (обновлено: 18:04 21.02.2022)
Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: Украина использует Донбасс как разменную карту
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе внеочередного заседания СБ РФ.
"Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой народной республики и Луганской народной республики, то совершенно очевидно, что, во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории в принципе Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины", - сказал Медведев.
Как он отметил, жители ДНР и ЛНР также не получают поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям.
"Которые заключаются в обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", - добавил Медведев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев