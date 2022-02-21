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Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев

Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев

Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:44

2022-02-21T17:44

2022-02-21T18:04

ситуация в днр и лнр

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дмитрий медведев

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донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе внеочередного заседания СБ РФ.Как он отметил, жители ДНР и ЛНР также не получают поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям."Которые заключаются в обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", - добавил Медведев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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