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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774125073.html
Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев
Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев
Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:44
2022-02-21T18:04
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий медведев
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе внеочередного заседания СБ РФ.Как он отметил, жители ДНР и ЛНР также не получают поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям."Которые заключаются в обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", - добавил Медведев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, дмитрий медведев, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, россия, совет безопасности рф
17:44 21.02.2022 (обновлено: 18:04 21.02.2022)
 
Украина использует Донбасс как разменную карту, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза Медведев: Украина использует Донбасс как разменную карту

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Донбасс не нужен Украине, они используют его как разменную карту в торговле за статус, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе входе внеочередного заседания СБ РФ.
"Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой народной республики и Луганской народной республики, то совершенно очевидно, что, во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории в принципе Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины", - сказал Медведев.
Как он отметил, жители ДНР и ЛНР также не получают поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям.
"Которые заключаются в обстрелах, лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека", - добавил Медведев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий МедведевВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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