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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774119666.html
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:24
2022-02-21T17:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
совет безопасности рф
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", - сказал Козак, выступая на заседании Совета безопасности РФ.
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украина
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в мире, совет безопасности рф, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак
17:24 21.02.2022 (обновлено: 17:38 21.02.2022)
 
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак

Замглавы АП Козак: очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", - сказал Козак, выступая на заседании Совета безопасности РФ.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:14
Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСовет Безопасности РФРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Козак
 
 
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