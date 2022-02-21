https://ria.ru/20220221/donbass-1774119666.html
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:24
2022-02-21T17:24
2022-02-21T17:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
совет безопасности рф
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", - сказал Козак, выступая на заседании Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20220221/maydan-1774018566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности рф, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак
17:24 21.02.2022 (обновлено: 17:38 21.02.2022)
Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак
Замглавы АП Козак: очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса