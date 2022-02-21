https://ria.ru/20220221/donbass-1774119666.html

Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак

Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022

Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил Козак

Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:24

2022-02-21T17:24

2022-02-21T17:38

в мире

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совет безопасности рф

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ситуация в днр и лнр

дмитрий козак

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", - сказал Козак, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20220221/maydan-1774018566.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, совет безопасности рф, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак