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Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу

Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022

Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака доложить о... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:04

2022-02-21T17:04

2022-02-21T17:16

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака доложить о своих оценках ситуации по Донбассу."Я предлагаю такой порядок нашей работы. Сначала я хотел бы предоставить слово Сергею Викторовичу Лаврову, который работает как раз в сфере попыток договориться с Вашингтоном и Брюсселем с НАТО о гарантиях безопасности, а потом попрошу Козака Дмитрия Николаевича... сделать сообщение о его оценках того, что происходит на переговорном треке по исполнению минских соглашений. Потом дам слово каждому из вас", - сказал Путин на заседании Совбеза.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, владимир путин, в мире, сергей лавров, дмитрий козак, вашингтон (город), нато, брюссель