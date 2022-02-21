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Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу
Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022
Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака доложить о... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:04
2022-02-21T17:04
2022-02-21T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
владимир путин
в мире
сергей лавров
дмитрий козак
вашингтон (город)
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака доложить о своих оценках ситуации по Донбассу."Я предлагаю такой порядок нашей работы. Сначала я хотел бы предоставить слово Сергею Викторовичу Лаврову, который работает как раз в сфере попыток договориться с Вашингтоном и Брюсселем с НАТО о гарантиях безопасности, а потом попрошу Козака Дмитрия Николаевича... сделать сообщение о его оценках того, что происходит на переговорном треке по исполнению минских соглашений. Потом дам слово каждому из вас", - сказал Путин на заседании Совбеза.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, в мире, сергей лавров, дмитрий козак, вашингтон (город), нато, брюссель
17:04 21.02.2022 (обновлено: 17:16 21.02.2022)
Путин попросил Лаврова и Козака доложить об оценках ситуации по Донбассу
Президент Путин попросил Лаврова и Козака доложить о своих оценках ситуации по Донбассу