https://ria.ru/20220221/donbass-1774105104.html

Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин

Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2022

Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин

Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:37

2022-02-21T16:37

2022-02-21T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."К сожалению, минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, украина