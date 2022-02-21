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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774105104.html
Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин
Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2022
Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин
Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:37
2022-02-21T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
россия
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."К сожалению, минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774020392.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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Пушилин попросил признать независимость ДНР
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, украина
16:37 21.02.2022 (обновлено: 17:20 21.02.2022)
 
Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе, минские соглашения не мешают Украине нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"К сожалению, минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных партнеров, украинский режим вопреки своим международным обязательствам и воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое решение конфликта на нашей территории", - заявил Пушилин в обращении, показанном в эфире телеканала "Россия-24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться, заявили в ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраина
 
 
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