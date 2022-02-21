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Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:06
2022-02-21T12:06
2022-02-21T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской инфраструктуры, жилому сектору, более того, речь идет о целенаправленном уничтожении населения.По словам омбудсмена, ситуация с безопасностью в ДНР усугубляется с каждым днем, Киев "целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору".Все вышеперечисленное свидетельствует о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения. Мы требуем должной реакции на события в регионе", - говорится в заявлении Морозовой на сайте омбудсмена ДНР.Она подчеркнула, что, "отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВФУ".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин
12:06 21.02.2022 (обновлено: 12:17 21.02.2022)
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова: идет речь о целенаправленном уничтожении населения в Донбассе