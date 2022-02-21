Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774032627.html
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:06
2022-02-21T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_0:208:2020:1344_1920x0_80_0_0_d2c308e0d94781f0448c6fe5af8cbe7e.jpg
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской инфраструктуры, жилому сектору, более того, речь идет о целенаправленном уничтожении населения.По словам омбудсмена, ситуация с безопасностью в ДНР усугубляется с каждым днем, Киев "целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору".Все вышеперечисленное свидетельствует о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения. Мы требуем должной реакции на события в регионе", - говорится в заявлении Морозовой на сайте омбудсмена ДНР.Она подчеркнула, что, "отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВФУ".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_48:173:1610:1344_1920x0_80_0_0_53d65476963e134cb2f15637331aaf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, денис пушилин
12:06 21.02.2022 (обновлено: 12:17 21.02.2022)
 
Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, заявили в ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова: идет речь о целенаправленном уничтожении населения в Донбассе

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской инфраструктуры, жилому сектору, более того, речь идет о целенаправленном уничтожении населения.
По словам омбудсмена, ситуация с безопасностью в ДНР усугубляется с каждым днем, Киев "целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору".
Все вышеперечисленное свидетельствует о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения. Мы требуем должной реакции на события в регионе", - говорится в заявлении Морозовой на сайте омбудсмена ДНР.
Она подчеркнула, что, "отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВФУ".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала