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Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:27
2022-02-21T17:27
2022-02-21T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
старомихайловка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением представительства, украинские силовики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Сигнальное, Безыменное и Куликово. По населенному пункту Сигнальное было выпущено 25 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 12 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, старомихайловка, ситуация в днр и лнр
17:27 21.02.2022 (обновлено: 17:29 21.02.2022)
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины