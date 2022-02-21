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Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР

Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР

Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:27

2022-02-21T17:27

2022-02-21T17:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

луганская народная республика

донецкая народная республика

старомихайловка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением представительства, украинские силовики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Сигнальное, Безыменное и Куликово. По населенному пункту Сигнальное было выпущено 25 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 12 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, старомихайловка, ситуация в днр и лнр