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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774120396.html
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР
Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:27
2022-02-21T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
старомихайловка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением представительства, украинские силовики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Сигнальное, Безыменное и Куликово. По населенному пункту Сигнальное было выпущено 25 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 12 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, старомихайловка, ситуация в днр и лнр
17:27 21.02.2022 (обновлено: 17:29 21.02.2022)
 
Украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики за час пять раз нарушили режим тишины

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев менее чем за час пять раз нарушил режим тишины в самопровозглашенной ДНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В соответствии с заявлением представительства, украинские силовики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Сигнальное, Безыменное и Куликово. По населенному пункту Сигнальное было выпущено 25 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 12 миллиметров.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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