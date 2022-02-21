https://ria.ru/20220221/desert-1773847821.html

Диетолог рассказала, как правильно есть десерт

Диетолог рассказала, как правильно есть десерт - РИА Новости, 21.02.2022

Диетолог рассказала, как правильно есть десерт

Сладости считаются не самой полезной для здоровья пищей. Как сделать употребление десерта менее вредным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Юлия... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:15

2022-02-21T04:15

2022-02-21T04:15

общество

россия

еда

юлия пигарева

здоровье

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сладости считаются не самой полезной для здоровья пищей. Как сделать употребление десерта менее вредным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Юлия Пигарева.Сладкие десерты обычно содержат большое количество жиров и углеводов, причем "не всегда правильных", отметила заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Пигарева. Это высококалорийные продукты, злоупотребление которыми вредит организму, добавила она.Сохранить контроль над количеством съеденных сладостей поможет правильный выбор времени для десерта, считает диетолог."На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом", — объяснила Пигарева.Состав блюда, которое будет играть роль основного, тоже имеет значение. По словам диетолога, перед сладким лакомством лучше насытиться белковой пищей в сочетании с обильным овощным гарниром.Если употреблять сладости после белковых блюд и гарниров из овощей, то уменьшится вероятность, что они будут приводить к резким подъемам уровня сахара в крови. Соответственно, снизится риск развития некоторых заболеваний, продолжила диетолог."Такое основное блюдо снизит шанс резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови", — уточнила Пигарева.

https://rsport.ria.ru/20220209/pokhudeniya-1771766347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, еда, юлия пигарева, здоровье