https://ria.ru/20220221/deeskalatsiya-1774163875.html

Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации

Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации - РИА Новости, 21.02.2022

Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:51

2022-02-21T19:51

2022-02-21T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

мид украины

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по его словам, сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, иного пути нет.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет", - написал Кулеба в своем Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, украина, ситуация в днр и лнр, мид украины