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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/deeskalatsiya-1774163875.html
Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации
Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:51
2022-02-21T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий кулеба
украина
ситуация в днр и лнр
мид украины
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по его словам, сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, иного пути нет.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет", - написал Кулеба в своем Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, ситуация в днр и лнр, мид украины
19:51 21.02.2022 (обновлено: 19:59 21.02.2022)
 
Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации

Глава МИД Украины Кулеба: сейчас все должны хладнокровно сфокусироваться на деэскалации

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по его словам, сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, иного пути нет.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 12:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине
"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет", - написал Кулеба в своем Twitter.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Решение будет принято сегодня – Путин о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:28
Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий КулебаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМИД Украины
 
 
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