19:51 21.02.2022 (обновлено: 19:59 21.02.2022)
Кулеба призвал все стороны сфокусироваться на усилиях по деэскалации
Глава МИД Украины Кулеба: сейчас все должны хладнокровно сфокусироваться на деэскалации
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весь мир следит за действиями РФ в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по его словам, сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, иного пути нет.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет", - написал Кулеба в своем Twitter.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков