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Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР

Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР - РИА Новости, 21.02.2022

Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР

Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:20

2022-02-21T18:20

2022-02-21T18:24

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР."Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни и не имеющих ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр