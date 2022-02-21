18:20 21.02.2022 (обновлено: 18:24 21.02.2022)
Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР
СВР: Среди боевиков, вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР.
"Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни и не имеющих ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева