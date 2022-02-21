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Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР
Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР - РИА Новости, 21.02.2022
Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР
Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:20
2022-02-21T18:24
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР."Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни и не имеющих ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:20 21.02.2022 (обновлено: 18:24 21.02.2022)
 
Среди вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты, заявили в СВР

СВР: Среди боевиков, вербуемых Западом на войну в Донбассе, есть исламисты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, говорится в заявлении СВР.
"Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни и не имеющих ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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