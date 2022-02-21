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Ведомости проведут 2 марта бизнес-завтрак по вопросам трудовых отношений

Ведомости проведут 2 марта бизнес-завтрак по вопросам трудовых отношений - РИА Новости, 21.02.2022

Ведомости проведут 2 марта бизнес-завтрак по вопросам трудовых отношений

Конференции. В Москве 2 марта 2022 года состоится бизнес-завтрак "HR Legal: Трудовые отношения и законодательство", организуемый деловым изданием "Ведомости". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:57

2022-02-21T18:57

2022-02-21T18:57

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МОСКВА, 21 фев - Ведомости. Конференции. В Москве 2 марта 2022 года состоится бизнес-завтрак "HR Legal: Трудовые отношения и законодательство", организуемый деловым изданием "Ведомости"."HR Legal: Трудовые отношения и законодательство" – это ежегодный проект "Ведомостей", в рамках которого обсуждаются самые значимые изменения в трудовом законодательстве.Цель проекта – совместный поиск путей решения правовых проблем и вопросов в области трудовых отношений, возникающих у компаний-работодателей.В фокусе обсужденияИзменения в трудовом законодательстве РФ – 2021/22: на какие новшества и поправки стоит обратить особое внимание?Проверки ГИТ: как инспекторы будут проверять работодателей в 2022 году?Электронный документооборот в сфере трудовых отношений: тонкости и нюансы.Безопасный офис и условия труда: антиковидные ограничения и соблюдение требований Роспотребнадзора.Сотрудничество с самозанятыми: возможности vs риски.Трудовые конфликты: сложные случаи и рекомендации по их внесудебному урегулированию.Среди спикеров: Владимир Евтеев, директор юридического департамента, "Фортеинвест"; Александр Екимов, директор по безопасности труда и охране здоровья, "Т плюс"; Илья Ермашенков, HR-директор, Сarcade (группа компаний "Газпромбанк лизинг"); Анна Киреева, региональный HR-директор, Radisson Hotel Group; Андрей Петров, директор по управлению трудовой, уголовной, административной практиками и сопровождению исполнительного производства, "Вымпелком"; Марина Рыжкова, партнер, руководитель трудовой практики, AB Dentons; Иван Шкловец, заместитель руководителя, Федеральная служба по труду и занятости.К участию приглашаются: HR-руководители компаний, юристы и эксперты в сфере трудового права. Программа и условия участия - на сайте.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы