Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774113832.html
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:05
2022-02-21T17:14
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров."Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности - ред.), США всячески стараются обойти",- заявил Лавров.
https://ria.ru/20220203/kitay-1770905418.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
17:05 21.02.2022 (обновлено: 17:14 21.02.2022)
 
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров.
"Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности - ред.), США всячески стараются обойти",- заявил Лавров.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 16:43
МИД Китая поддержал Россию по вопросу неделимости безопасности
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала