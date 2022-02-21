https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774113832.html

США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров

США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров

США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:05

2022-02-21T17:05

2022-02-21T17:14

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров."Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности - ред.), США всячески стараются обойти",- заявил Лавров.

https://ria.ru/20220203/kitay-1770905418.html

сша

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров