https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774113832.html
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:05
2022-02-21T17:05
2022-02-21T17:14
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров."Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности - ред.), США всячески стараются обойти",- заявил Лавров.
https://ria.ru/20220203/kitay-1770905418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
17:05 21.02.2022 (обновлено: 17:14 21.02.2022)
США пытаются обойти принцип неделимости безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности