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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774123936.html
Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию
Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию - РИА Новости, 21.02.2022
Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию
Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:41
2022-02-21T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
александр бортников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников."Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774110716.html
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луганская народная республика
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украина
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, александр бортников, ситуация в днр и лнр
17:41 21.02.2022 (обновлено: 18:57 21.02.2022)
 
Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию

Глава ФСБ Бортников: из Донбасса в Россию вышло 68,5 тысячи беженцев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ России Александр Бортников выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Директор ФСБ России Александр Бортников выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Директор ФСБ России Александр Бортников выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
"Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАлександр БортниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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