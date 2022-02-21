17:41 21.02.2022 (обновлено: 18:57 21.02.2022)
Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию
Глава ФСБ Бортников: из Донбасса в Россию вышло 68,5 тысячи беженцев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ России Александр Бортников выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Директор ФСБ России Александр Бортников выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
"Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев