https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774123936.html

Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию

Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию - РИА Новости, 21.02.2022

Бортников заявил о 68,5 тысячи беженцах, вышедших из Донбасса в Россию

Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:41

2022-02-21T17:41

2022-02-21T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

александр бортников

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, заявил в понедельник на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников."Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/donbass-1774110716.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, александр бортников, ситуация в днр и лнр