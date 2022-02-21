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Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР
Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР
Беженцы из Донбасса, которых из Таганрога повезут до Белгорода, рассказали корреспонденту РИА Новости о том, какая сейчас ситуация у них дома и что они... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:46
2022-02-21T18:33
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
железноводск
россия
александр чуприян
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ТАГАНРОГ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, которых из Таганрога повезут до Белгорода, рассказали корреспонденту РИА Новости о том, какая сейчас ситуация у них дома и что они испытывают, уезжая: на душе тяжело, но некоторые смотрят на происходящее с оптимизмом и говорят, что едут путешествовать."Три дня назад и стены шевелились в домах, бомбили", - рассказывает пожилая женщина из Горловки, рядом с ней муж на костылях. Но последние пару дней ситуация, по её словам, стабилизировалась.Приезжающих из ДНР на вокзале встречают волонтёры, помогают им заносить сумки в поезд. На вопрос, как добрались, практически все отвечают: "Хорошо, автобусы комфортабельные". В автобусах только женщины, старики и дети, мужчин из ДНР и ЛНР не выпускают. Многие женщины оставляют там своих мужей."Как вам сказать, какая ситуация", - говорит женщина из Донецка на вопрос об обстановке в её родном городе. "Если бы была хорошая обстановка, мы бы не уехали. Не уезжали бы из места, где есть работа, дом. У меня ребёнок, мама пожилого возраста, я переживаю, боюсь за их жизни. Теперь ещё и работы лишилась. Какие эмоции? Прежде всего страх. Мама плакала очень сильно", - сказала собеседница.Дети воспринимают ситуацию скорее как приключение: маленькая девочка с мамой, похожей на панка - пирсинг, выбритые виски и красные волосы, - кричит, что "все отлично". Они из Донецка: по словам мамы, в спальных районах города относительно тихо."А мы едем путешествовать. Сейчас выбираем: либо едем в Белгород, либо еще куда-то за новыми приключениями. Покидать дом грустно, но то, как встречают, принимают, обнадеживает, что не страшно ехать туда, в Россию", - заключает она.Ещё одна женщина из Донецка, с двумя детьми и мамой, рассказывает, что обстановка в городе " накаляется". Едут они к родственникам в Железноводск. "Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами. Я работаю учителем и планирую потом вернуться в Донецк и дальше работать", - заметила собеседница.Корреспондент агентства сегодня наблюдал, как подъехали четыре автобуса, поезд, в котором уже сидели люди, полностью заполнился и отправился до Белгорода.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774090282.html
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, железноводск, россия, александр чуприян
15:46 21.02.2022 (обновлено: 18:33 21.02.2022)
 
Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР

Беженцы из Донбасса: покидать дом тяжело, но то, как встречают в России, обнадеживает

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге.
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, которых из Таганрога повезут до Белгорода, рассказали корреспонденту РИА Новости о том, какая сейчас ситуация у них дома и что они испытывают, уезжая: на душе тяжело, но некоторые смотрят на происходящее с оптимизмом и говорят, что едут путешествовать.
"Три дня назад и стены шевелились в домах, бомбили", - рассказывает пожилая женщина из Горловки, рядом с ней муж на костылях. Но последние пару дней ситуация, по её словам, стабилизировалась.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Десять поездов с беженцами выехали из Ростовской области в другие регионы
Приезжающих из ДНР на вокзале встречают волонтёры, помогают им заносить сумки в поезд. На вопрос, как добрались, практически все отвечают: "Хорошо, автобусы комфортабельные". В автобусах только женщины, старики и дети, мужчин из ДНР и ЛНР не выпускают. Многие женщины оставляют там своих мужей.
"Как вам сказать, какая ситуация", - говорит женщина из Донецка на вопрос об обстановке в её родном городе. "Если бы была хорошая обстановка, мы бы не уехали. Не уезжали бы из места, где есть работа, дом. У меня ребёнок, мама пожилого возраста, я переживаю, боюсь за их жизни. Теперь ещё и работы лишилась. Какие эмоции? Прежде всего страх. Мама плакала очень сильно", - сказала собеседница.
Дети воспринимают ситуацию скорее как приключение: маленькая девочка с мамой, похожей на панка - пирсинг, выбритые виски и красные волосы, - кричит, что "все отлично". Они из Донецка: по словам мамы, в спальных районах города относительно тихо.
Танк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса
"А мы едем путешествовать. Сейчас выбираем: либо едем в Белгород, либо еще куда-то за новыми приключениями. Покидать дом грустно, но то, как встречают, принимают, обнадеживает, что не страшно ехать туда, в Россию", - заключает она.
Ещё одна женщина из Донецка, с двумя детьми и мамой, рассказывает, что обстановка в городе " накаляется". Едут они к родственникам в Железноводск. "Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами. Я работаю учителем и планирую потом вернуться в Донецк и дальше работать", - заметила собеседница.
Корреспондент агентства сегодня наблюдал, как подъехали четыре автобуса, поезд, в котором уже сидели люди, полностью заполнился и отправился до Белгорода.
Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьЖелезноводскРоссияАлександр Чуприян
 
 
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