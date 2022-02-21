https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774092203.html

Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР

Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Прибывшие в Россию беженцы рассказали об обстановке в ДНР

Беженцы из Донбасса, которых из Таганрога повезут до Белгорода, рассказали корреспонденту РИА Новости о том, какая сейчас ситуация у них дома и что они... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:46

2022-02-21T15:46

2022-02-21T18:33

эвакуация жителей днр и лнр в россию

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

железноводск

россия

александр чуприян

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ТАГАНРОГ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, которых из Таганрога повезут до Белгорода, рассказали корреспонденту РИА Новости о том, какая сейчас ситуация у них дома и что они испытывают, уезжая: на душе тяжело, но некоторые смотрят на происходящее с оптимизмом и говорят, что едут путешествовать."Три дня назад и стены шевелились в домах, бомбили", - рассказывает пожилая женщина из Горловки, рядом с ней муж на костылях. Но последние пару дней ситуация, по её словам, стабилизировалась.Приезжающих из ДНР на вокзале встречают волонтёры, помогают им заносить сумки в поезд. На вопрос, как добрались, практически все отвечают: "Хорошо, автобусы комфортабельные". В автобусах только женщины, старики и дети, мужчин из ДНР и ЛНР не выпускают. Многие женщины оставляют там своих мужей."Как вам сказать, какая ситуация", - говорит женщина из Донецка на вопрос об обстановке в её родном городе. "Если бы была хорошая обстановка, мы бы не уехали. Не уезжали бы из места, где есть работа, дом. У меня ребёнок, мама пожилого возраста, я переживаю, боюсь за их жизни. Теперь ещё и работы лишилась. Какие эмоции? Прежде всего страх. Мама плакала очень сильно", - сказала собеседница.Дети воспринимают ситуацию скорее как приключение: маленькая девочка с мамой, похожей на панка - пирсинг, выбритые виски и красные волосы, - кричит, что "все отлично". Они из Донецка: по словам мамы, в спальных районах города относительно тихо."А мы едем путешествовать. Сейчас выбираем: либо едем в Белгород, либо еще куда-то за новыми приключениями. Покидать дом грустно, но то, как встречают, принимают, обнадеживает, что не страшно ехать туда, в Россию", - заключает она.Ещё одна женщина из Донецка, с двумя детьми и мамой, рассказывает, что обстановка в городе " накаляется". Едут они к родственникам в Железноводск. "Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами. Я работаю учителем и планирую потом вернуться в Донецк и дальше работать", - заметила собеседница.Корреспондент агентства сегодня наблюдал, как подъехали четыре автобуса, поезд, в котором уже сидели люди, полностью заполнился и отправился до Белгорода.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774090282.html

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html

ростовская область

железноводск

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, железноводск, россия, александр чуприян