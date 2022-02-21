https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774091493.html

Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области

Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022

Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области

Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы Ростовской области поблизости от их пунктов временного размещения, сообщил и.о. министра образования региона РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:44

2022-02-21T15:44

2022-02-21T15:44

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы Ростовской области поблизости от их пунктов временного размещения, сообщил и.о. министра образования региона Андрей Фатеев."Конечно, мы предлагаем ближайшие школы к размещению в ПВР. Для этого выясняем, собирается ли семья оставаться в этом ПВР или будет двигаться к другому месту проживания", - сказал Фатеев журналистам.Он уточнил, что предлагается несколько вариантов школ, максимально близко расположенных к ПВР.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773994676.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, ростовская область