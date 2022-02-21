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Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области
Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022
Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области
Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы Ростовской области поблизости от их пунктов временного размещения, сообщил и.о. министра образования региона РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:44
2022-02-21T15:44
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы Ростовской области поблизости от их пунктов временного размещения, сообщил и.о. министра образования региона Андрей Фатеев."Конечно, мы предлагаем ближайшие школы к размещению в ПВР. Для этого выясняем, собирается ли семья оставаться в этом ПВР или будет двигаться к другому месту проживания", - сказал Фатеев журналистам.Он уточнил, что предлагается несколько вариантов школ, максимально близко расположенных к ПВР.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773994676.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, ростовская область
15:44 21.02.2022
 
Детям беженцев из Донбасса предложат школы у ПВР в Ростовской области

Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы у ПВР в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Детей беженцев из Донбасса будут устраивать в школы Ростовской области поблизости от их пунктов временного размещения, сообщил и.о. министра образования региона Андрей Фатеев.
"Конечно, мы предлагаем ближайшие школы к размещению в ПВР. Для этого выясняем, собирается ли семья оставаться в этом ПВР или будет двигаться к другому месту проживания", - сказал Фатеев журналистам.
Он уточнил, что предлагается несколько вариантов школ, максимально близко расположенных к ПВР.
Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как утром сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, российскую границу пересекли около 61 тысячи беженцев из Донбасса. По данным властей Ростовской области, порядка 8 тысяч выехали в другие регионы РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова направила сотрудников аппарата для помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРостовская область
 
 
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