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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса
Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:20
2022-02-21T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
общество
брянская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр богомаз
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее количество людей, сообщил губернатор Александр Богомаз."У нас было время для того, чтобы подготовиться, определить свои силы, возможности, первых 500 человек мы принимаем завтра. У нас в области в 2014-2015 году было порядка 9 тысяч, причем стационарно проживали около 2 тысяч, остальные находились у жителей, своих родственников", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что после 2014-2015 года многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. По его словам, и сегодня жители региона готовы оказать такую помощь беженцам. Создан волонтерский штаб для помощи прибывающим из ЛНР и ДНР.По его словам, Брянская область готова к приему и размещению беженцев. На базе оздоровительных лагерей, санаториев подготовлены пункты временного размещения на 500 мест. Кроме того, губернатор отметил, что сразу по прибытии все беженцы будут протестированы на коронавирус. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание, дети смогут посещать детские сады и школы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html
https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773952754.html
брянская область
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общество, брянская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр богомаз, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:20 21.02.2022 (обновлено: 13:41 21.02.2022)
 
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса

Брянский губернатор Богомаз: жители области готовы разместить беженцев, как и в 2014 году

© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкТанк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске
Танк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
Перейти в фотобанк
Танк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее количество людей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"У нас было время для того, чтобы подготовиться, определить свои силы, возможности, первых 500 человек мы принимаем завтра. У нас в области в 2014-2015 году было порядка 9 тысяч, причем стационарно проживали около 2 тысяч, остальные находились у жителей, своих родственников", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что после 2014-2015 года многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. По его словам, и сегодня жители региона готовы оказать такую помощь беженцам. Создан волонтерский штаб для помощи прибывающим из ЛНР и ДНР.
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Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс
По его словам, Брянская область готова к приему и размещению беженцев. На базе оздоровительных лагерей, санаториев подготовлены пункты временного размещения на 500 мест. Кроме того, губернатор отметил, что сразу по прибытии все беженцы будут протестированы на коронавирус. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание, дети смогут посещать детские сады и школы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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20 февраля, 20:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 53 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоБрянская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАлександр БогомазДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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