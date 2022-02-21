https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html

В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса

В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса

Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:20

2022-02-21T13:20

2022-02-21T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

общество

брянская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр богомаз

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773077895_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_c024148d9b4027cc94f9df3f0bfaa258.jpg

БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее количество людей, сообщил губернатор Александр Богомаз."У нас было время для того, чтобы подготовиться, определить свои силы, возможности, первых 500 человек мы принимаем завтра. У нас в области в 2014-2015 году было порядка 9 тысяч, причем стационарно проживали около 2 тысяч, остальные находились у жителей, своих родственников", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что после 2014-2015 года многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. По его словам, и сегодня жители региона готовы оказать такую помощь беженцам. Создан волонтерский штаб для помощи прибывающим из ЛНР и ДНР.По его словам, Брянская область готова к приему и размещению беженцев. На базе оздоровительных лагерей, санаториев подготовлены пункты временного размещения на 500 мест. Кроме того, губернатор отметил, что сразу по прибытии все беженцы будут протестированы на коронавирус. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание, дети смогут посещать детские сады и школы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773952754.html

брянская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, брянская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр богомаз, донецкая народная республика, луганская народная республика