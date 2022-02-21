13:20 21.02.2022 (обновлено: 13:41 21.02.2022)
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса
Брянский губернатор Богомаз: жители области готовы разместить беженцев, как и в 2014 году
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкТанк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске
Танк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске
БРЯНСК, 21 фев – РИА Новости. Брянская область подготовила пункты размещения для первых 500 беженцев из Донбасса, которые приедут во вторник, при этом регион готов разместить и большее количество людей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"У нас было время для того, чтобы подготовиться, определить свои силы, возможности, первых 500 человек мы принимаем завтра. У нас в области в 2014-2015 году было порядка 9 тысяч, причем стационарно проживали около 2 тысяч, остальные находились у жителей, своих родственников", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что после 2014-2015 года многие жители Донецкой и Луганской областей остались в Брянской области, нашли здесь работу. По его словам, и сегодня жители региона готовы оказать такую помощь беженцам. Создан волонтерский штаб для помощи прибывающим из ЛНР и ДНР.
По его словам, Брянская область готова к приему и размещению беженцев. На базе оздоровительных лагерей, санаториев подготовлены пункты временного размещения на 500 мест. Кроме того, губернатор отметил, что сразу по прибытии все беженцы будут протестированы на коронавирус. В местах размещения будет организовано питание и медицинское обслуживание, дети смогут посещать детские сады и школы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков