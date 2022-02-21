https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774044099.html

Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России

Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России - РИА Новости, 21.02.2022

Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России

Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:45

2022-02-21T12:45

2022-02-21T12:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774034466.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина