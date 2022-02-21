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Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России
Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России - РИА Новости, 21.02.2022
Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России
Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:45
2022-02-21T12:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина
12:45 21.02.2022 (обновлено: 12:51 21.02.2022)
 
Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России

Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России
Жители Донецкой народной республики ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Донецкой народной республики ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Первые беженцы из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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