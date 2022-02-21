12:45 21.02.2022 (обновлено: 12:51 21.02.2022)
Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России
Беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России
Жители Донецкой народной республики ДНР на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева