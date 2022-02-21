https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774042793.html

Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист

Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист - РИА Новости, 21.02.2022

Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист

Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:40

2022-02-21T12:40

2022-02-21T13:23

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и в РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей."Я не думаю, что это кардинальным образом повлияет. Если бы на территории ЛНР и ДНР были зарегистрированы какие-то случаи заболевания другим штаммом, который был бы более заразный, чем штамм "омикрон", то в этом случае определенный риск ухудшения эпидситуации был бы, но на данный момент и в европейском регионе, и в отдельных странах Восточной Европы, штамм "омикрон" занимает все более и более лидирующие позиции", - сказал Вознесенский.Он уточнил, что в Ростовской и Воронежской областях, куда прибывают вынужденные переселенцы, заболеваемость коронавирусом в последние месяцы была достаточно высокой, поэтому и уровень коллективного иммунитета вырос по сравнению с январем.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, коронавирус covid-19