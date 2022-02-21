12:40 21.02.2022 (обновлено: 13:23 21.02.2022)
Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист
Инфекционист: прибытие беженцев из Донбасса не сильно повлияет на ситуацию с COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и в РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
"Я не думаю, что это кардинальным образом повлияет. Если бы на территории ЛНР и ДНР были зарегистрированы какие-то случаи заболевания другим штаммом, который был бы более заразный, чем штамм "омикрон", то в этом случае определенный риск ухудшения эпидситуации был бы, но на данный момент и в европейском регионе, и в отдельных странах Восточной Европы, штамм "омикрон" занимает все более и более лидирующие позиции", - сказал Вознесенский.
Он уточнил, что в Ростовской и Воронежской областях, куда прибывают вынужденные переселенцы, заболеваемость коронавирусом в последние месяцы была достаточно высокой, поэтому и уровень коллективного иммунитета вырос по сравнению с январем.
Опубликовано: Екатерина Зайцева