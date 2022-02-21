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Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист
Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист - РИА Новости, 21.02.2022
Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист
Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:40
2022-02-21T13:23
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и в РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей."Я не думаю, что это кардинальным образом повлияет. Если бы на территории ЛНР и ДНР были зарегистрированы какие-то случаи заболевания другим штаммом, который был бы более заразный, чем штамм "омикрон", то в этом случае определенный риск ухудшения эпидситуации был бы, но на данный момент и в европейском регионе, и в отдельных странах Восточной Европы, штамм "омикрон" занимает все более и более лидирующие позиции", - сказал Вознесенский.Он уточнил, что в Ростовской и Воронежской областях, куда прибывают вынужденные переселенцы, заболеваемость коронавирусом в последние месяцы была достаточно высокой, поэтому и уровень коллективного иммунитета вырос по сравнению с январем.
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html
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Екатерина Зайцева
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:40 21.02.2022 (обновлено: 13:23 21.02.2022)
 
Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист

Инфекционист: прибытие беженцев из Донбасса не сильно повлияет на ситуацию с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРазмещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР не повлияет кардинальным образом на ситуацию с коронавирусом в России, так как на этих территориях доминирует тот же штамм, что и в РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
"Я не думаю, что это кардинальным образом повлияет. Если бы на территории ЛНР и ДНР были зарегистрированы какие-то случаи заболевания другим штаммом, который был бы более заразный, чем штамм "омикрон", то в этом случае определенный риск ухудшения эпидситуации был бы, но на данный момент и в европейском регионе, и в отдельных странах Восточной Европы, штамм "омикрон" занимает все более и более лидирующие позиции", - сказал Вознесенский.
Он уточнил, что в Ростовской и Воронежской областях, куда прибывают вынужденные переселенцы, заболеваемость коронавирусом в последние месяцы была достаточно высокой, поэтому и уровень коллективного иммунитета вырос по сравнению с январем.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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