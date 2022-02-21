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Оценку работе по беженцам из Донбасса давать преждевременно, заявил Песков

Оценку работе по беженцам из Донбасса давать преждевременно, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2022

Оценку работе по беженцам из Донбасса давать преждевременно, заявил Песков

Давать оценку работе по беженцам из Донбасса преждевременно, так как она только началась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:05

2022-02-21T12:05

2022-02-21T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр чуприян

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Давать оценку работе по беженцам из Донбасса преждевременно, так как она только началась, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Преждевременно (давать оценку - ред.), работа только началась. Ведомство в целом специально и создано для того, чтобы моментально организовывать такие операции. Работа ведется, в ней задействованы многие регионы, как вы знаете. Подключены волонтеры, разные партии, "Единая Россия". Поэтому это очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано с людьми прежде всего, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за провокации, что устраивают вооруженные силы Украины", - сказал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.В Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Специалисты МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью. Он сообщил, что около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, ситуация в днр и лнр, россия, дмитрий песков, эвакуация жителей днр и лнр в россию