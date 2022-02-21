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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774017352.html
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 21.02.2022
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 21 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:10
2022-02-21T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
11:10 21.02.2022
 
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска с Россией за сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобус, доставивший жителей из Донецкой и Луганской народных республик
Автобус, доставивший жителей из Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автобус, доставивший жителей из Донецкой и Луганской народных республик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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