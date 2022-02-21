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Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 21.02.2022
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 21 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:10
2022-02-21T11:10
2022-02-21T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
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луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более 21 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска с Россией за сутки