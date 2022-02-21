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Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт - РИА Новости, 21.02.2022
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт
Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:59
2022-02-21T09:59
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Операторы связи работают с людьми в ПВР и уже приступили к раздаче сим-карт. В настоящее время 2 тысячи сим-карт выдано в ПВР, и эта цифра в разы увеличится", - сказал он, отметив, что это делается бесплатно, причем со стартовой суммой на счетах.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян
09:59 21.02.2022
 
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт

Чуприян: беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Операторы связи работают с людьми в ПВР и уже приступили к раздаче сим-карт. В настоящее время 2 тысячи сим-карт выдано в ПВР, и эта цифра в разы увеличится", - сказал он, отметив, что это делается бесплатно, причем со стартовой суммой на счетах.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Чуприян
 
 
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