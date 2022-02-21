https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774002717.html

Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт

Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт - РИА Новости, 21.02.2022

Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт

Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:59

2022-02-21T09:59

2022-02-21T09:59

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Операторы связи работают с людьми в ПВР и уже приступили к раздаче сим-карт. В настоящее время 2 тысячи сим-карт выдано в ПВР, и эта цифра в разы увеличится", - сказал он, отметив, что это делается бесплатно, причем со стартовой суммой на счетах.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220221/donbass-1773997142.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян