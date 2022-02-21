https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774002717.html
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт - РИА Новости, 21.02.2022
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт
Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:59
2022-02-21T09:59
2022-02-21T09:59
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893008_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3fc2ded4d924a2baae4da7e09e9c5f24.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Беженцы из ЛНР и ДНР в Ростовской области получили уже 2 тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой на счете, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Операторы связи работают с людьми в ПВР и уже приступили к раздаче сим-карт. В настоящее время 2 тысячи сим-карт выдано в ПВР, и эта цифра в разы увеличится", - сказал он, отметив, что это делается бесплатно, причем со стартовой суммой на счетах.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220221/donbass-1773997142.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893008_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_799905a2ef16be33aa81da8b3f192b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян
Беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт
Чуприян: беженцы из ЛНР и ДНР получили две тысячи бесплатных сим-карт со стартовой суммой