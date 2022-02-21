В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса
В Саратов в понедельник прибудут первые 510 беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале.
"Сегодня в Саратов прибывает поезд с беженцами из Донбасса, всего 510 человек: 272 женщины, 41 мужчина, 197 детей. Для проживания подготовлены учреждения по линии социального защиты, санатории. Региональный оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса координирует взаимодействие всех ведомств в вопросах размещения и проживания", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева