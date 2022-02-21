https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774001611.html

В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса

В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса

Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:52

2022-02-21T09:52

2022-02-21T09:52

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале."Сегодня в Саратов прибывает поезд с беженцами из Донбасса, всего 510 человек: 272 женщины, 41 мужчина, 197 детей. Для проживания подготовлены учреждения по линии социального защиты, санатории. Региональный оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса координирует взаимодействие всех ведомств в вопросах размещения и проживания", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999296.html

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луганская народная республика

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, саратов, саратовская область