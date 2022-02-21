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В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса
В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса
Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:52
2022-02-21T09:52
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале."Сегодня в Саратов прибывает поезд с беженцами из Донбасса, всего 510 человек: 272 женщины, 41 мужчина, 197 детей. Для проживания подготовлены учреждения по линии социального защиты, санатории. Региональный оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса координирует взаимодействие всех ведомств в вопросах размещения и проживания", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999296.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
саратов
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, саратов, саратовская область
09:52 21.02.2022
 
В Саратове ожидают прибытия 510 беженцев из Донбасса

В Саратов в понедельник прибудут первые 510 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Первые 510 эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибудут в Саратов на поезде в понедельник, им подготовлены места для проживания, сообщила пресс-служба губернатора области в Telegram-канале.
"Сегодня в Саратов прибывает поезд с беженцами из Донбасса, всего 510 человек: 272 женщины, 41 мужчина, 197 детей. Для проживания подготовлены учреждения по линии социального защиты, санатории. Региональный оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса координирует взаимодействие всех ведомств в вопросах размещения и проживания", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что Саратовская область готова принять эвакуированных жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что беженцев планируется размещать в учреждениях социальной сферы. В области создали оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. По словам вице-губернатора - председателя правительства региона Романа Бусаргина, Саратовская область на первом этапе планирует принять 500 эвакуированных жителей Донбасса. Радаев поручил ввести режим ЧС в регионе в связи с прибытием беженцев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:33
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСаратовСаратовская область
 
 
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