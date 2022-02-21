Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999296.html
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:33
2022-02-21T09:33
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936370_0:129:3068:1854_1920x0_80_0_0_67fed7520abc6c2901e39bf0ac6e44c4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону."За эти сутки мы отправили девять пассажирских составов в другие субъекты РФ. Таким образом, география расширяется", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999099.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936370_346:249:2745:2048_1920x0_80_0_0_39024c54ff4f645d20c87137e246d63e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин
09:33 21.02.2022
 
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса

Чуприян: девять поездов с беженцами отправлено из Ростовской области в другие регионы

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.
"За эти сутки мы отправили девять пассажирских составов в другие субъекты РФ. Таким образом, география расширяется", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала