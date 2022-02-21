https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999296.html

Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса

Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса

Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:33

2022-02-21T09:33

2022-02-21T09:33

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону."За эти сутки мы отправили девять пассажирских составов в другие субъекты РФ. Таким образом, география расширяется", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999099.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин