https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999296.html
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:33
2022-02-21T09:33
2022-02-21T09:33
эвакуация жителей днр и лнр в россию
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Девять поездов с беженцами из Донбасса отправлено за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону."За эти сутки мы отправили девять пассажирских составов в другие субъекты РФ. Таким образом, география расширяется", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин
Из Ростовской области выехало девять поездов с беженцами из Донбасса
Чуприян: девять поездов с беженцами отправлено из Ростовской области в другие регионы