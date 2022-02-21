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В Белоруссии назвали политику по расширению НАТО агрессивной
В Белоруссии назвали политику по расширению НАТО агрессивной - РИА Новости, 21.02.2022
В Белоруссии назвали политику по расширению НАТО агрессивной
Политика по расширению НАТО является агрессивной и ничем не обоснованной, заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:11
2022-02-21T11:11
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
сша
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Политика по расширению НАТО является агрессивной и ничем не обоснованной, заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич."Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта. Происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси", - сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии.По его словам, все это привело к необходимости провести "комплекс мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом".Гулевич также отметил, что Минск вправе требовать отвода войск США и НАТО от границ Союзного государства Белоруссии и РФ и обеспечения контроля вывода войск мероприятиями верификации."Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - сказал он на брифинге. Он добавил, что Минск не приемлет диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов."По нашему мнению, сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от общей риторики и палитры межгосударственных отношений. Мы не приемлем диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов", - сказал Гулевич на брифинге.Ранее глава белорусского минобороны заявил, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить.Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/ucheniya-1773926023.html
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии, сша, нато, россия
11:11 21.02.2022
 
В Белоруссии назвали политику по расширению НАТО агрессивной

Генштаб Белоруссии: политика по расширению НАТО является агрессивной и необоснованной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Политика по расширению НАТО является агрессивной и ничем не обоснованной, заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич.
"Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта. Происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси", - сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии.
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По его словам, все это привело к необходимости провести "комплекс мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом".
Гулевич также отметил, что Минск вправе требовать отвода войск США и НАТО от границ Союзного государства Белоруссии и РФ и обеспечения контроля вывода войск мероприятиями верификации.
"Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - сказал он на брифинге. Он добавил, что Минск не приемлет диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов.
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"По нашему мнению, сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от общей риторики и палитры межгосударственных отношений. Мы не приемлем диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов", - сказал Гулевич на брифинге.
Ранее глава белорусского минобороны заявил, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить.
Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреБелоруссияМинистерство обороны БелоруссииСШАНАТОРоссия
 
 
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