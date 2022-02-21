20:31 21.02.2022 (обновлено: 21:22 21.02.2022)
Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение
Блогерам, распылившим перцовый баллончик в лицо женщине в Москве, предъявили обвинение
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в столичном Измайловском парке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и применением предмета, используемого в качестве оружия")", — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчины психическими расстройствами не страдают и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.
Ранее столичная прокуратура информировала, что в августе 2021 года возбудила уголовное дело о хулиганстве против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине. В социальных сетях появилось видео инцидента: мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего распылили баллончик ей в лицо. Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид.
Опубликовано: Ольга Филиппова