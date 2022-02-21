https://ria.ru/20220221/ballonchik-1774169048.html

Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение

Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение - РИА Новости, 21.02.2022

Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение

Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:31

2022-02-21T20:31

2022-02-21T21:22

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в столичном Измайловском парке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Установлено, что мужчины психическими расстройствами не страдают и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.Ранее столичная прокуратура информировала, что в августе 2021 года возбудила уголовное дело о хулиганстве против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине. В социальных сетях появилось видео инцидента: мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего распылили баллончик ей в лицо. Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид.

https://ria.ru/20220221/prigovor-1774137924.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва