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Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение
Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение - РИА Новости, 21.02.2022
Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение
Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:31
2022-02-21T21:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в столичном Измайловском парке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Установлено, что мужчины психическими расстройствами не страдают и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.Ранее столичная прокуратура информировала, что в августе 2021 года возбудила уголовное дело о хулиганстве против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине. В социальных сетях появилось видео инцидента: мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего распылили баллончик ей в лицо. Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид.
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Ольга Филиппова
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происшествия, москва
20:31 21.02.2022 (обновлено: 21:22 21.02.2022)
 
Блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине, предъявили обвинение

Блогерам, распылившим перцовый баллончик в лицо женщине в Москве, предъявили обвинение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в столичном Измайловском парке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и применением предмета, используемого в качестве оружия")", — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчины психическими расстройствами не страдают и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.
Ранее столичная прокуратура информировала, что в августе 2021 года возбудила уголовное дело о хулиганстве против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине. В социальных сетях появилось видео инцидента: мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего распылили баллончик ей в лицо. Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид.
Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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