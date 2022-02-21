https://ria.ru/20220221/avstraliya-1774041500.html
Австралия открылась для иностранных туристов
Австралия открылась для иностранных туристов - РИА Новости, 21.02.2022
Австралия открылась для иностранных туристов
Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:53
2022-02-21T14:53
2022-02-21T14:53
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных авиарейсов, передает телеканал ABC.Страна разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих австралийских виз. Государство признало "Спутник V", примут и российский сертификат о вакцинации — об этом говорится на сайте МИДа страны. Однако визы российским туристам из-за пандемии не выдавались. Сейчас документы возможно подать, но срок ожидания решения может составлять до 11 месяцев. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел правительства Австралии, сначала обрабатываются заявки, поданные в то время, пока границы были закрыты.Добраться до Австралии из России можно лишь с пересадками, стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей, но таких предложений крайне мало. В основном авиакомпании просят за перелет примерно 80-85 тысяч рублей.В течение 72 часов до вылета нужно заполнить анкету Digital Passenger Declaration и загрузить в неё сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, выполненный в течение 3 дней до вылета или антиген-тест не старше 24 часов.По данным ABC, пока речь прежде всего идет о воссоединении семей — встречах с родственниками из Европы и Америки, которые были невозможны в течение двух последних лет из-за пандемии. Для восстановления турпотока в Австралию, по словам главы совета по туризму австралийского штата Новый Южный Уэльс Грега Бинскина, потребуется несколько месяцев.Вместе с тем, как передает телеканал 9News, из десятка стран, жители которых больше всего посещают Австралию, выпал Китай. Ведь до пандемии почти треть всех посещающих Австралию иностранцев составляли граждане Поднебесной.Больше всего иностранцев сейчас прибывают из США, Великобритании и Канады. За два года закрытых границ туристический сектор в Австралии терял ежемесячно четыре миллиарда долларов (2,89 миллиарда долларов США), сообщает 9News.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/avstraliya-1768215462.html
https://ria.ru/20220207/avstraliya-1771420626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия, туристы, сидней, мельбурн, аэропорты, авиарейсы
Австралия открылась для иностранных туристов
Австралия готова принимать привитых "Спутником V", но визы оформляет очень долго
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных авиарейсов, передает телеканал ABC.
Страна разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих австралийских виз. Государство признало "Спутник V", примут и российский сертификат о вакцинации — об этом говорится
на сайте МИДа страны.
Однако визы российским туристам из-за пандемии не выдавались. Сейчас документы возможно подать, но срок ожидания решения может составлять до 11 месяцев. Как сообщается
на сайте Министерства внутренних дел правительства Австралии, сначала обрабатываются заявки, поданные в то время, пока границы были закрыты.
Добраться до Австралии из России можно лишь с пересадками, стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей, но таких предложений крайне мало. В основном авиакомпании просят за перелет примерно 80-85 тысяч рублей.
В течение 72 часов до вылета нужно заполнить анкету Digital Passenger Declaration
и загрузить в неё сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, выполненный в течение 3 дней до вылета или антиген-тест не старше 24 часов.
По данным ABC, пока речь прежде всего идет о воссоединении семей — встречах с родственниками из Европы и Америки, которые были невозможны в течение двух последних лет из-за пандемии. Для восстановления турпотока в Австралию, по словам главы совета по туризму австралийского штата Новый Южный Уэльс Грега Бинскина, потребуется несколько месяцев.
Вместе с тем, как передает телеканал 9News, из десятка стран, жители которых больше всего посещают Австралию, выпал Китай. Ведь до пандемии почти треть всех посещающих Австралию иностранцев составляли граждане Поднебесной.
Больше всего иностранцев сейчас прибывают из США, Великобритании и Канады. За два года закрытых границ туристический сектор в Австралии терял ежемесячно четыре миллиарда долларов (2,89 миллиарда долларов США), сообщает 9News.