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Туризм
https://ria.ru/20220221/avstraliya-1774041500.html
Австралия открылась для иностранных туристов
Австралия открылась для иностранных туристов - РИА Новости, 21.02.2022
Австралия открылась для иностранных туристов
Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:53
2022-02-21T14:53
туризм
туризм
новости - туризм
новый южный уэльс
австралия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных авиарейсов, передает телеканал ABC.Страна разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих австралийских виз. Государство признало "Спутник V", примут и российский сертификат о вакцинации — об этом говорится на сайте МИДа страны. Однако визы российским туристам из-за пандемии не выдавались. Сейчас документы возможно подать, но срок ожидания решения может составлять до 11 месяцев. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел правительства Австралии, сначала обрабатываются заявки, поданные в то время, пока границы были закрыты.Добраться до Австралии из России можно лишь с пересадками, стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей, но таких предложений крайне мало. В основном авиакомпании просят за перелет примерно 80-85 тысяч рублей.В течение 72 часов до вылета нужно заполнить анкету Digital Passenger Declaration и загрузить в неё сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, выполненный в течение 3 дней до вылета или антиген-тест не старше 24 часов.По данным ABC, пока речь прежде всего идет о воссоединении семей — встречах с родственниками из Европы и Америки, которые были невозможны в течение двух последних лет из-за пандемии. Для восстановления турпотока в Австралию, по словам главы совета по туризму австралийского штата Новый Южный Уэльс Грега Бинскина, потребуется несколько месяцев.Вместе с тем, как передает телеканал 9News, из десятка стран, жители которых больше всего посещают Австралию, выпал Китай. Ведь до пандемии почти треть всех посещающих Австралию иностранцев составляли граждане Поднебесной.Больше всего иностранцев сейчас прибывают из США, Великобритании и Канады. За два года закрытых границ туристический сектор в Австралии терял ежемесячно четыре миллиарда долларов (2,89 миллиарда долларов США), сообщает 9News.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/avstraliya-1768215462.html
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Лана Баева
Лана Баева
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туризм, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия, туристы, сидней, мельбурн, аэропорты, авиарейсы
14:53 21.02.2022
 
Австралия открылась для иностранных туристов

Австралия готова принимать привитых "Спутником V", но визы оформляет очень долго

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Границы Австралии, которые почти два года были на замке из-за пандемии, открылись в понедельник, и аэропорт Сиднея ожидает до конца дня около 20 международных авиарейсов, передает телеканал ABC.
Страна разрешает въезд полностью вакцинированным от коронавируса обладателям действующих австралийских виз. Государство признало "Спутник V", примут и российский сертификат о вакцинации — об этом говорится на сайте МИДа страны.
Однако визы российским туристам из-за пандемии не выдавались. Сейчас документы возможно подать, но срок ожидания решения может составлять до 11 месяцев. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел правительства Австралии, сначала обрабатываются заявки, поданные в то время, пока границы были закрыты.
Добраться до Австралии из России можно лишь с пересадками, стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 тысяч рублей, но таких предложений крайне мало. В основном авиакомпании просят за перелет примерно 80-85 тысяч рублей.
В течение 72 часов до вылета нужно заполнить анкету Digital Passenger Declaration и загрузить в неё сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, выполненный в течение 3 дней до вылета или антиген-тест не старше 24 часов.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:28Авторы
Австралия дала "зеленый свет" привитым "Спутником V". Но не всем
По данным ABC, пока речь прежде всего идет о воссоединении семей — встречах с родственниками из Европы и Америки, которые были невозможны в течение двух последних лет из-за пандемии. Для восстановления турпотока в Австралию, по словам главы совета по туризму австралийского штата Новый Южный Уэльс Грега Бинскина, потребуется несколько месяцев.
Вместе с тем, как передает телеканал 9News, из десятка стран, жители которых больше всего посещают Австралию, выпал Китай. Ведь до пандемии почти треть всех посещающих Австралию иностранцев составляли граждане Поднебесной.
Больше всего иностранцев сейчас прибывают из США, Великобритании и Канады. За два года закрытых границ туристический сектор в Австралии терял ежемесячно четыре миллиарда долларов (2,89 миллиарда долларов США), сообщает 9News.
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 11:33Туризм
Австралия планирует открыть границы для вакцинированных туристов
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовый Южный УэльсАвстралиятуристыСиднейМельбурнАэропортыавиарейсы
 
 
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