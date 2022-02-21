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Биография Веры Алентовой
Биография Веры Алентовой - РИА Новости, 21.02.2022
Биография Веры Алентовой
Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:45
2022-02-21T02:45
справки
вера алентова
котлас
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Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. Отец, Валентин Быков, умер, когда девочке не было еще четырех лет. Будущая актриса с матерью Ириной Алентовой, уехали на Украину, где она пошла в школу. Училась в Узбекистане, десятилетку окончила на Алтае.После школы Вера Алентова поступала в медицинский институт в Барнауле, но одновременно решила показать свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, куда была принята на должность актрисы вспомогательного состава.В течение года работала на Барнаульском меланжевом комбинате чернорабочей.В 1961 году Алентова поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова.В 1965 году, после окончания Школы-студии, поступила на работу в Московский театр имени А.С. Пушкина, где по настоящее время является ведущей актрисой.Первой ролью Алентовой в театре стала Райна в спектакле "Шоколадный солдатик" режиссера Бориса Равенских по пьесе Бернарда Шоу. Спектакль с неизменным успехом прошел более 300 раз. Играла в спектакле "Я – женщина" по сценарию Виктора Мережко, поставленном режиссером Борисом Морозовым в 1984 году. Спектакль на многие годы стал одним из любимых для театралов Москвы.Актриса была занята в спектаклях "Бешеные деньги" (Надежда Чебоксарова), "Варшавская мелодия" (Гелена),"Недосягаемая" (Каролина Эшли), "Счастливые дни" (Винни), "Федра" (Кормилица) и многих других.В текущем репертуаре театра актриса играет в спектаклях "Ложные признания" (госпожа Аргант), "Семейка Краузе (Генриетта Карловна), "Апельсины &amp; лимоны" (Джудит Блисс).11 февраля 2022 года состоялась премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченного к 80-летию народной артистки России. В 1990-2000-е годы актриса сотрудничала с Театром Антона Чехова, где была занята в спектаклях "Чествование" (1993), "Поза эмигранта" (1997), "Пизанская башня" (2000). В кино Алентова дебютировала в 1965 году, сразу после окончания института, в фильме "Дни летные". Следующей работой в кинематографе стала главная роль в телевизионной многосерийной картине "Такая короткая долгая жизнь" (1975).Звездный час Веры Алентовой пришелся на 1979 год, когда режиссер Владимир Меньшов снял кинороман "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Екатерины Тихомировой. После выхода фильма на экраны в 1980 году он был продан для проката в более 100 стран. За этот год только в СССР фильм посмотрели 84,4 миллиона зрителей.В 1981 году он получил высшую награду Американской академии киноискусств "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. В 1983 году на экраны страны вышел фильм режиссера Юлия Райзмана "Время желаний" с Алентовой в главной роли. За роль Светланы в этом фильме Алентова была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР (1986). Заметными стали работы актрисы в экранизации повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987), фильмах Владимира Меньшова "Ширли-Мырли" (1995) и "Зависть богов" (2000).В последние годы актриса снималась в сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004-2007, 2013), "И все-таки я люблю..." (2008), "Дорога без конца" (2015), мелодраме "Любовь как мотив" (2008), комедии "С Восьмым марта, мужчины" (2014), фильмах "Воскресенье" (2019), "Московский романс" (2019). На счету актрисы более 30 киноработ.Вера Алентова преподает во ВГИКе, руководит актерско-режиссерской мастерской. Академик Российской академии кинематографических киноискусств.В 1981 году по результатам опроса журнала "Советский экран" была названа лучшей актрисой года.Вера Алентова – Народная артистка России (1992), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии имени братьев Васильевых (1986), награждена орденами Дружбы (2001), Почета (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), медалью Пушкина (2019), нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" (2018).Вера Алентова является лауреатом премий Международного кинофестиваля в Брюсселе "Сан-Мишель" (1981), "Хрустальная Турандот" (2006), ТЭФИ (2008), премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2019).Вера Алентова была замужем за кинорежиссером Владимиром Меньшовым (1939-2021). Их дочь Юлия Меньшова – телеведущая, актриса, режиссер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, вера алентова, котлас
02:45 21.02.2022
 

Биография Веры Алентовой

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова в сцене из спектакля "Все о нашем доме" в постановке режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве
Актриса Вера Алентова в сцене из спектакля Все о нашем доме в постановке режиссера Евгения Писарева на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров.
Отец, Валентин Быков, умер, когда девочке не было еще четырех лет. Будущая актриса с матерью Ириной Алентовой, уехали на Украину, где она пошла в школу. Училась в Узбекистане, десятилетку окончила на Алтае.
После школы Вера Алентова поступала в медицинский институт в Барнауле, но одновременно решила показать свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, куда была принята на должность актрисы вспомогательного состава.
В течение года работала на Барнаульском меланжевом комбинате чернорабочей.
В 1961 году Алентова поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова.
В 1965 году, после окончания Школы-студии, поступила на работу в Московский театр имени А.С. Пушкина, где по настоящее время является ведущей актрисой.
Первой ролью Алентовой в театре стала Райна в спектакле "Шоколадный солдатик" режиссера Бориса Равенских по пьесе Бернарда Шоу. Спектакль с неизменным успехом прошел более 300 раз. Играла в спектакле "Я – женщина" по сценарию Виктора Мережко, поставленном режиссером Борисом Морозовым в 1984 году. Спектакль на многие годы стал одним из любимых для театралов Москвы.
Актриса была занята в спектаклях "Бешеные деньги" (Надежда Чебоксарова), "Варшавская мелодия" (Гелена),"Недосягаемая" (Каролина Эшли), "Счастливые дни" (Винни), "Федра" (Кормилица) и многих других.
В текущем репертуаре театра актриса играет в спектаклях "Ложные признания" (госпожа Аргант), "Семейка Краузе (Генриетта Карловна), "Апельсины & лимоны" (Джудит Блисс).
11 февраля 2022 года состоялась премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой "Мадам Рубинштейн" в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева, приуроченного к 80-летию народной артистки России.
В 1990-2000-е годы актриса сотрудничала с Театром Антона Чехова, где была занята в спектаклях "Чествование" (1993), "Поза эмигранта" (1997), "Пизанская башня" (2000).
В кино Алентова дебютировала в 1965 году, сразу после окончания института, в фильме "Дни летные". Следующей работой в кинематографе стала главная роль в телевизионной многосерийной картине "Такая короткая долгая жизнь" (1975).
Звездный час Веры Алентовой пришелся на 1979 год, когда режиссер Владимир Меньшов снял кинороман "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Екатерины Тихомировой. После выхода фильма на экраны в 1980 году он был продан для проката в более 100 стран. За этот год только в СССР фильм посмотрели 84,4 миллиона зрителей.
В 1981 году он получил высшую награду Американской академии киноискусств "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
В 1983 году на экраны страны вышел фильм режиссера Юлия Райзмана "Время желаний" с Алентовой в главной роли. За роль Светланы в этом фильме Алентова была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР (1986). Заметными стали работы актрисы в экранизации повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987), фильмах Владимира Меньшова "Ширли-Мырли" (1995) и "Зависть богов" (2000).
В последние годы актриса снималась в сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004-2007, 2013), "И все-таки я люблю..." (2008), "Дорога без конца" (2015), мелодраме "Любовь как мотив" (2008), комедии "С Восьмым марта, мужчины" (2014), фильмах "Воскресенье" (2019), "Московский романс" (2019).
На счету актрисы более 30 киноработ.
Вера Алентова преподает во ВГИКе, руководит актерско-режиссерской мастерской.
Академик Российской академии кинематографических киноискусств.
В 1981 году по результатам опроса журнала "Советский экран" была названа лучшей актрисой года.
Вера Алентова – Народная артистка России (1992), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии имени братьев Васильевых (1986), награждена орденами Дружбы (2001), Почета (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), медалью Пушкина (2019), нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" (2018).
Вера Алентова является лауреатом премий Международного кинофестиваля в Брюсселе "Сан-Мишель" (1981), "Хрустальная Турандот" (2006), ТЭФИ (2008), премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2019).
Вера Алентова была замужем за кинорежиссером Владимиром Меньшовым (1939-2021). Их дочь Юлия Меньшова – телеведущая, актриса, режиссер.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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