https://ria.ru/20220221/agressiya-1774076613.html

В Дамаске обвинили страны Запада в поощрении агрессии Украины против России

В Дамаске обвинили страны Запада в поощрении агрессии Украины против России - РИА Новости, 21.02.2022

В Дамаске обвинили страны Запада в поощрении агрессии Украины против России

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что страны Запада поощряют агрессию Украины против России. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:40

2022-02-21T14:40

2022-02-21T15:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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сирия

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фейсал микдад

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что страны Запада поощряют агрессию Украины против России."В то время как Запад поощряет Украину в своей агрессии против России, снабжает Украину современным оружием и строит на их территории военные базы, таким образом нарушая все международные соглашения, и в то же время говорит, что Россия виновата во всем", - сказал Микдад на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы подтверждаем поддержку Российской Федерации и усилий президента (Владимира) Путина для того, чтобы преодолеть те кризисы, которые Запад поощряет везде и вызывает эскалацию в некоторых районах мира", - добавил Микдад.Он сравнил обвинения против России, которые тиражируются западными СМИ и политиками, с аналогичной кампанией по дезинформации, с которой ранее сталкивалась Сирия. "Та кампания лжи и введения в заблуждение, которую Запад ведет против России, они (Запад - ред.) вели такую же против Сирии", - подчеркнул он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ssha-1773983124.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771535969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сирия, в мире, фейсал микдад, ситуация в днр и лнр