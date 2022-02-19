https://ria.ru/20220219/zhurnalisty-1773783218.html
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Горловки в поселке Зайцево в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:24
2022-02-19T15:24
2022-02-19T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине Горловки в поселке Зайцево в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Майя Манна.Обострение в ДонбассеНа этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В самопровозглашенных республиках опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение, и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/dnr-1773765060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр
15:24 19.02.2022 (обновлено: 16:01 19.02.2022)
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в ДНР, журналисты живы и здоровы