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https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773802556.html
"Опять деньги клянчит…" В Сети подняли на смех Зеленского и Джонсона
"Фейки обсудили": в Сети высмеяли фото Зеленского и Джонсона - РИА Новости, 19.02.2022
"Опять деньги клянчит…" В Сети подняли на смех Зеленского и Джонсона
Пользователи Instagram с юмором отреагировали на совместное фото президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:39
2022-02-19T19:53
в мире
оон
нато
мюнхенская конференция по безопасности
донецкая народная республика
англия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram с юмором отреагировали на совместное фото президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности."А новости фейковые Англии обсудили?" — написал один из пользователей."Опять деньги клянчит..." — заявил другой подписчик."Что со штанами у Вовы? Не по дням, а по часам", — заметил еще один юзер.Также комментаторы не преминули обратить внимание на внешний вид британского премьера."Дайте Борису расческу", — предложил один из пользователей.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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в мире, оон, нато, мюнхенская конференция по безопасности, донецкая народная республика, англия, сша
17:39 19.02.2022 (обновлено: 19:53 19.02.2022)
 
"Фейки обсудили": в Сети высмеяли фото Зеленского и Джонсона

Пользователи высмеяли совместное фото Зеленского и Джонсона на переговорах

© REUTERS / POOL / Matt DunhamПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / POOL / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram с юмором отреагировали на совместное фото президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
"А новости фейковые Англии обсудили?" — написал один из пользователей.
"Опять деньги клянчит..." — заявил другой подписчик.
"Что со штанами у Вовы? Не по дням, а по часам", — заметил еще один юзер.
Также комментаторы не преминули обратить внимание на внешний вид британского премьера.
"Дайте Борису расческу", — предложил один из пользователей.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Опубликовано: Максим Зубков
 
В миреООННАТОМюнхенская конференция по безопасностиДонецкая Народная РеспубликаАнглияСША
 
 
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