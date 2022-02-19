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Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня

Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня - РИА Новости, 19.02.2022

Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня

Перечисление выплат по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу, заявила министр труда Ростовской области Елена... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:24

2022-02-19T10:24

2022-02-19T10:49

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Перечисление выплат по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Министр труда Ростовской области на совещании с врио главы МЧС сообщила, что если постановление будет принято до середины субботы, появится возможность организовать работу "Сбербанка" на территориях ПВР."И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления", - сказала Елисеева."Сегодня", - уточнила она.

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Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин