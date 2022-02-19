Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/vyplaty-1773734369.html
Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня
Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня - РИА Новости, 19.02.2022
Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня
Перечисление выплат по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу, заявила министр труда Ростовской области Елена... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:24
2022-02-19T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
ростовская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773726922_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f9b3fb416aad3b1c648d1fa3d52743c3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Перечисление выплат по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.Министр труда Ростовской области на совещании с врио главы МЧС сообщила, что если постановление будет принято до середины субботы, появится возможность организовать работу "Сбербанка" на территориях ПВР."И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления", - сказала Елисеева."Сегодня", - уточнила она.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773734271.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773726922_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6da7bfda7be83090e66be3fa47dd9346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин
10:24 19.02.2022 (обновлено: 10:49 19.02.2022)
 
Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня

Власти Ростовской области: начисление выплат беженцам из Донбасса может начаться сегодня

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Перечисление выплат по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
Министр труда Ростовской области на совещании с врио главы МЧС сообщила, что если постановление будет принято до середины субботы, появится возможность организовать работу "Сбербанка" на территориях ПВР.
"И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления", - сказала Елисеева.
"Сегодня", - уточнила она.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В пунктах размещения Ростовской области находятся 1692 человека из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРостовская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСбербанк РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала