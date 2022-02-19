https://ria.ru/20220219/vasilevka-1773717120.html

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной ДНР, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:54

2022-02-19T05:54

2022-02-19T05:57

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной ДНР, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина