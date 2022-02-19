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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773778644.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2" - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:58
2022-02-19T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
берлин (город)
париж
киев
сергей лавров
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, берлин (город), париж, киев, сергей лавров, жан-ив ле дриан
14:58 19.02.2022 (обновлено: 16:00 19.02.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"

Глава МИД Лавров: Киев при попустительстве Парижа демонстративно не выполняет "Минск-2"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.
"Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:04
Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРБерлин (город)ПарижКиевСергей ЛавровЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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