https://ria.ru/20220219/ukraina-1773778644.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2" - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:58
2022-02-19T14:58
2022-02-19T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
берлин (город)
париж
киев
сергей лавров
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, берлин (город), париж, киев, сергей лавров, жан-ив ле дриан
14:58 19.02.2022 (обновлено: 16:00 19.02.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"
Глава МИД Лавров: Киев при попустительстве Парижа демонстративно не выполняет "Минск-2"