https://ria.ru/20220219/ukraina-1773778644.html

Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"

Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2" - РИА Новости, 19.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Франции неисполнение Киевом "Минска-2"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:58

2022-02-19T14:58

2022-02-19T16:00

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киев

сергей лавров

жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, что власти в Киеве продолжают вооруженные провокации в Донбассе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/peregovory-1773779404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, берлин (город), париж, киев, сергей лавров, жан-ив ле дриан