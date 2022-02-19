13:36 19.02.2022 (обновлено: 13:52 19.02.2022)
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена в Вашингтоне 22 февраля
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии встретится с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудит защиту своей страны от "агрессии РФ" и укрепление ее обороноспособности, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.
"Дмитрий Кулеба посетит Германию, Бельгию и США, 19-23 февраля министр иностранных дел совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по воплощению глобальной стратегии сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии, укрепления безопасности нашего государства и его граждан… 22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Отмечается, что 19 февраля украинский министр отправится вместе с президентом страны в ФРГ, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и проведет переговоры с коллегами ряда государств.
Двадцать первого февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Отмечается, что министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Помимо этого, на 23 февраля у Кулебы запланировано в Нью-Йорке выступление на Генеральной Ассамблее ООН.
Опубликовано: Мадина Моргоева