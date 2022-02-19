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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773765412.html
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена - РИА Новости, 19.02.2022
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:36
2022-02-19T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
энтони блинкен
киев
бельгия
россия
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии встретится с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудит защиту своей страны от "агрессии РФ" и укрепление ее обороноспособности, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД."Дмитрий Кулеба посетит Германию, Бельгию и США, 19-23 февраля министр иностранных дел совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по воплощению глобальной стратегии сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии, укрепления безопасности нашего государства и его граждан… 22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что 19 февраля украинский министр отправится вместе с президентом страны в ФРГ, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и проведет переговоры с коллегами ряда государств.Двадцать первого февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Отмечается, что министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Помимо этого, на 23 февраля у Кулебы запланировано в Нью-Йорке выступление на Генеральной Ассамблее ООН.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, энтони блинкен, киев, бельгия, россия, оон, совет ес
13:36 19.02.2022 (обновлено: 13:52 19.02.2022)
 
МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена

МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена в Вашингтоне 22 февраля

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии встретится с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудит защиту своей страны от "агрессии РФ" и укрепление ее обороноспособности, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.
"Дмитрий Кулеба посетит Германию, Бельгию и США, 19-23 февраля министр иностранных дел совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по воплощению глобальной стратегии сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии, укрепления безопасности нашего государства и его граждан… 22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Отмечается, что 19 февраля украинский министр отправится вместе с президентом страны в ФРГ, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и проведет переговоры с коллегами ряда государств.
Двадцать первого февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Отмечается, что министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Помимо этого, на 23 февраля у Кулебы запланировано в Нью-Йорке выступление на Генеральной Ассамблее ООН.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаЭнтони БлинкенКиевБельгияРоссияООНСовет ЕС
 
 
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