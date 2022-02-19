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МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена

МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена - РИА Новости, 19.02.2022

МИД Украины анонсировал переговоры Кулебы и Блинкена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:36

2022-02-19T13:36

2022-02-19T13:52

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в период с 19 по 23 февраля посетит ФРГ, Бельгию и США, в ходе визита в Вашингтон глава украинской дипломатии встретится с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудит защиту своей страны от "агрессии РФ" и укрепление ее обороноспособности, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД."Дмитрий Кулеба посетит Германию, Бельгию и США, 19-23 февраля министр иностранных дел совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров по воплощению глобальной стратегии сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии, укрепления безопасности нашего государства и его граждан… 22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что 19 февраля украинский министр отправится вместе с президентом страны в ФРГ, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и проведет переговоры с коллегами ряда государств.Двадцать первого февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. Отмечается, что министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Помимо этого, на 23 февраля у Кулебы запланировано в Нью-Йорке выступление на Генеральной Ассамблее ООН.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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