В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"
Минобороны: в Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" в Гомельской области . Февраль 2022 года
© Sputnik / Виктор Толочко
Тактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" в Гомельской области . Февраль 2022 года
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский", сообщили в белорусском минобороны.
"В эти минуты на полигоне "Обуз-Лесновский" проходит финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении минобороны.
По информации ведомства, за ходом розыгрыша наблюдают госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, а также Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"В реализации розыгрыша тактического эпизода принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, а также авиация ВКС России Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Опубликовано: Екатерина Зайцева