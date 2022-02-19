https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773771272.html

В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"

В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022

В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"

Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский",... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:18

2022-02-19T14:18

2022-02-19T14:18

безопасность

белоруссия

россия

воздушно-космические силы россии

александр вольфович

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский", сообщили в белорусском минобороны."В эти минуты на полигоне "Обуз-Лесновский" проходит финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении минобороны.По информации ведомства, за ходом розыгрыша наблюдают госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, а также Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."В реализации розыгрыша тактического эпизода принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, а также авиация ВКС России Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ведомстве.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

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Екатерина Зайцева

безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, александр вольфович, дмитрий мезенцев