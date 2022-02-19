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В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"
В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022
В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"
Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский",... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:18
2022-02-19T14:18
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
александр вольфович
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский", сообщили в белорусском минобороны."В эти минуты на полигоне "Обуз-Лесновский" проходит финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении минобороны.По информации ведомства, за ходом розыгрыша наблюдают госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, а также Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."В реализации розыгрыша тактического эпизода принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, а также авиация ВКС России Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ведомстве.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
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Екатерина Зайцева
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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, александр вольфович, дмитрий мезенцев
14:18 19.02.2022
 
В Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"

Минобороны: в Белоруссии проходит финальный розыгрыш эпизода учений "Союзная решимость"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" в Гомельской области . Февраль 2022 года
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 в Гомельской области . Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" в Гомельской области . Февраль 2022 года
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Финальный розыгрыш эпизода практических действий военных РФ и Белоруссии в рамках учений "Союзная решимость-2022" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский", сообщили в белорусском минобороны.
"В эти минуты на полигоне "Обуз-Лесновский" проходит финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении минобороны.
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По информации ведомства, за ходом розыгрыша наблюдают госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, а также Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"В реализации розыгрыша тактического эпизода принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, а также авиация ВКС России Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВоздушно-космические силы РоссииАлександр ВольфовичДмитрий Мезенцев
 
 
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