https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773759612.html
Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина
Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина - РИА Новости, 19.02.2022
Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:09
2022-02-19T14:09
2022-02-19T14:09
безопасность
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE Путин участвует в тренировке сил стратегического сдерживания
Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле, в Москве в субботу, 19 февраля. В запланированных учениях будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет с участием Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Основная цель учений-проверка готовности органов военного управления, пусковых боевых расчетов, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения.
2022-02-19T14:09
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PT12M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, видео
Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле.
2022-02-19T14:09
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PT12M06S
Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле.
Опубликовано: Влада Икрамова