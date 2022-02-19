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Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина

Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина - РИА Новости, 19.02.2022

Учения сил стратегического сдерживания с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:09

2022-02-19T14:09

2022-02-19T14:09

безопасность

владимир путин

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Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле.

2022

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LIVE Путин участвует в тренировке сил стратегического сдерживания

Президент России Владимир Путин принимает участие в плановой тренировке сил стратегического сдерживания из ситуационного центра в Кремле, в Москве в субботу, 19 февраля. В запланированных учениях будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет с участием Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Основная цель учений-проверка готовности органов военного управления, пусковых боевых расчетов, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения.

2022-02-19T14:09

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