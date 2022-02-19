Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/travlya-1773780188.html
Депутат Рады назвал политиков, из-за которых на Украине начнется резня русскоговорящих
В Раде рассказали, как украинцев натравливают на русских через телевидение - РИА Новости, 19.02.2022
Депутат Рады назвал политиков, из-за которых на Украине начнется резня русскоговорящих
Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:07
2022-02-19T16:22
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
нестор шуфрич
илья кива
петр порошенко
арсений яценюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над русскоговорящим населением Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его мнению, ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" было выбрано специально, так как это рейтинговая площадка, на которой в течение восьми лет "наживаются на войне Порошенко, Яценюк, Бутусов" и другие.Депутат убежден, что демонстрация подобных сцен с участием политиков может побудить украинцев к агрессии."Оказывается, их (русскоговорящих. — Прим. ред.) можно и нужно бить, душить, и за это ничего никому не будет. Готовится резня и геноцид", — заключил Кива.Во время шоу между оппонентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Разнимали их гости в студии — бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
https://ria.ru/20220201/yazyk-1770399405.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, илья кива, петр порошенко, арсений яценюк
15:07 19.02.2022 (обновлено: 16:22 19.02.2022)
 
В Раде рассказали, как украинцев натравливают на русских через телевидение

Депутат Рады Кива: драка Шуфрича и Бутусова пропагандирует насилие над русскоговорящими

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над русскоговорящим населением Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Это заранее хорошо спланированный и подготовленный сигнал к действию, реклама, пропаганда и легализация насилия в отношении русскоговорящих украинцев", — считает парламентарий.
По его мнению, ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" было выбрано специально, так как это рейтинговая площадка, на которой в течение восьми лет "наживаются на войне Порошенко, Яценюк, Бутусов" и другие.
Депутат убежден, что демонстрация подобных сцен с участием политиков может побудить украинцев к агрессии.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 01:45
Секретарь СНБО Украины заявил, что русским языком пользоваться "опасно"
"Оказывается, их (русскоговорящих. — Прим. ред.) можно и нужно бить, душить, и за это ничего никому не будет. Готовится резня и геноцид", — заключил Кива.
Во время шоу между оппонентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Разнимали их гости в студии — бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричИлья КиваПетр ПорошенкоАрсений Яценюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала