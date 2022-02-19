https://ria.ru/20220219/travlya-1773780188.html

Депутат Рады назвал политиков, из-за которых на Украине начнется резня русскоговорящих

В Раде рассказали, как украинцев натравливают на русских через телевидение - РИА Новости, 19.02.2022

Депутат Рады назвал политиков, из-за которых на Украине начнется резня русскоговорящих

Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:07

2022-02-19T15:07

2022-02-19T16:22

в мире

украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

нестор шуфрич

илья кива

петр порошенко

арсений яценюк

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над русскоговорящим населением Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его мнению, ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" было выбрано специально, так как это рейтинговая площадка, на которой в течение восьми лет "наживаются на войне Порошенко, Яценюк, Бутусов" и другие.Депутат убежден, что демонстрация подобных сцен с участием политиков может побудить украинцев к агрессии."Оказывается, их (русскоговорящих. — Прим. ред.) можно и нужно бить, душить, и за это ничего никому не будет. Готовится резня и геноцид", — заключил Кива.Во время шоу между оппонентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Разнимали их гости в студии — бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

https://ria.ru/20220201/yazyk-1770399405.html

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Влада Икрамова

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, илья кива, петр порошенко, арсений яценюк