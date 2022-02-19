Депутат Рады назвал политиков, из-за которых на Украине начнется резня русскоговорящих

15:07 19.02.2022 (обновлено: 16:22 19.02.2022)
В Раде рассказали, как украинцев натравливают на русских через телевидение
Депутат Рады Кива: драка Шуфрича и Бутусова пропагандирует насилие над русскоговорящими
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Драка депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова, произошедшая накануне в эфире телеканала "Украина 24", стала "сигналом" к насилию над русскоговорящим населением Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Это заранее хорошо спланированный и подготовленный сигнал к действию, реклама, пропаганда и легализация насилия в отношении русскоговорящих украинцев", — считает парламентарий.
По его мнению, ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" было выбрано специально, так как это рейтинговая площадка, на которой в течение восьми лет "наживаются на войне Порошенко, Яценюк, Бутусов" и другие.
Депутат убежден, что демонстрация подобных сцен с участием политиков может побудить украинцев к агрессии.
"Оказывается, их (русскоговорящих. — Прим. ред.) можно и нужно бить, душить, и за это ничего никому не будет. Готовится резня и геноцид", — заключил Кива.
Во время шоу между оппонентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Разнимали их гости в студии — бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Опубликовано: Влада Икрамова