https://ria.ru/20220219/tovar-1772295173.html

Вышли в мир: какие российские товары популярны в других странах

Вышли в мир: какие российские товары популярны в других странах - РИА Новости, 19.02.2022

Вышли в мир: какие российские товары популярны в других странах

Сильнейший бренд Европы, упоминание в Книге рекордов Гиннесса и сладкая полка во всех китайских магазинах — популярность российских товаров в мире растет. Какие РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:12

россия

газпром

бренды

маша и медведь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315871_0:310:2960:1975_1920x0_80_0_0_70ce7f9e70fcd8959436925ca462e289.jpg

МОСКВА, 19 фер — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Сильнейший бренд Европы, упоминание в Книге рекордов Гиннесса и сладкая полка во всех китайских магазинах — популярность российских товаров в мире растет. Какие марки, проекты и люди покорили международные рынки и почему — в материале РИА Новости.От нефти до шоколадаВ Америке — фастфуд и Микки-Маус. Во Франции — модные дома и "Леруа Мерлен". В России — только нефть и газ. Таковы стереотипы. На слуху — лишь отечественные сырьевые гиганты. На деле все уже давно иначе."Сбер" — сильнейший бренд Европы, следует из отчета международной консалтинговой компании Brand Finance. В рейтинге — 92,3 балла из ста возможных, шестое место. Впереди лишь WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver. Следом — Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.Знают в мире и "Лабораторию Касперского". Услугами ведущего разработчика систем компьютерной безопасности пользуются 400 миллионов физических лиц и 270 тысяч корпоративных клиентов."Газпром", к слову, известен не только как поставщик голубого топлива. Российский холдинг — спонсор футбольной Лиги чемпионов, как Nike и Masterсard.Помимо энергоресурсов, на внешних рынках хорошо покупают отечественные продукты питания. Например, кондитерское объединение "Любимый край" поставляет печенье в США и Китай.А по шоколаду Россия обогнала Швейцарию. В 2020-м продали 295,7 тысячи тонн на 729,2 миллиона долларов. В 2021-м экспорт увеличился, отмечают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). За восемь месяцев — 838,5 миллиона долларов. У Швейцарии — 819.Львиная доля поставок — в КНР. Азиаты по достоинству оценили высокое качество и натуральность кондитерских изделий made in Russia. Большой интерес и на Ближнем Востоке.Россия теперь на десятом месте в рейтинге поставщиков шоколада. Лидируют Германия, Бельгия, Италия. Интересно, что в других странах наибольший спрос — на товары, которые напрямую ассоциируются с Россией. На ура уходит продукция "из Сибири". Этот регион воспринимают как заповедный и не тронутый цивилизацией. Особенно популярны бренды made in Siberia в сегменте органической косметики и лекарственных трав.Российский феноменОтечественные мультфильмы — тоже бренд. Долгое время после развала СССР повторить успех "Ежика в тумане" не удавалось. Но сегодня в анимацию пришли миллиардные инвестиции.Главную героиню сериала "Маша и Медведь" в начале нулевых придумал художник и сценарист Олег Кузовков. Говорят, прототипом послужила случайно увиденная на курорте девочка, которая своей активностью распугала весь пляж. Мультфильм появился в 2008-м. Сделали его в 3D — как и голливудские "Шрек", "История игрушек". Для России это было в новинку.Мировая слава пришла в 2015-м. Проект получил Kidscreen Awards — аналог "Оскара" в анимации — и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный. Мультсериал купили более ста стран, перевели на 40 языков. Мерч с персонажами бьет рекорды продаж. Только за год компания-производитель "Аниммакорд" заработала 225 миллионов долларов. В Netflix назвали Машу и Медведя "российским феноменом".У YouTube-канала проекта более ста миллиардов просмотров, престижная "кнопка" — "бриллиантовая". Мультсериал — самый монетизируемый отечественный медиабренд. Бюджет одного эпизода — около 300 тысяч долларов.Еще иностранные зрители полюбили "Лунтика" и "Смешариков". А короткометражка "Мы не можем жить без космоса" попала в шорт-лист "Оскара".Развитию анимационной отрасли способствует конкуренция между видеоплатформами. С каждым годом качественного контента все больше. Например, мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед" воронежский студии Wizart Animation стал самой кассовой российской лентой в Китае.Анимацию поддерживает и отечественная мода. Популярный за рубежом бренд Monoсhrome создал коллаборацию с "Союзмультфильмом", выпустив линию одежды с мультяшными персонажами.К слову, о дизайнерах. Настоящий фурор в fashion-индустрии произвел Гоша Рубчинский. В The Guardian о нем писали как о "человеке, который сделал дизайн крутым".В топ-500 самых влиятельных людей в мире моды по версии издания The Business of Fashion — Ульяна Сергеенко, Вика Газинская, Гоша Рубчинский, Андрей Артемов. В нарядах от Артемова выступают Кэти Пэрри, Рианна.В одежде независимых российских марок на красные дорожки выходят Леди Гага, Мадонна, Хайди Клум, Рита Ора.

https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, газпром, бренды, маша и медведь