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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/tiktok-1773756722.html
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости - РИА Новости, 19.02.2022
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости
Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке, сообщили агентству в пресс-службе соцсети в России. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:43
2022-02-19T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке, сообщили агентству в пресс-службе соцсети в России.TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости в ночь на субботу, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей. Это произошло во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями."Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и был полностью восстановлен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В данный момент аккаунт доступен, новые видео можно публиковать.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:43 19.02.2022 (обновлено: 12:49 19.02.2022)
 
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости

Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и полностью восстановлен

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok
Приложение TikTok - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке, сообщили агентству в пресс-службе соцсети в России.
TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости в ночь на субботу, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей. Это произошло во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями.
"Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и был полностью восстановлен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В данный момент аккаунт доступен, новые видео можно публиковать.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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