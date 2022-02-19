https://ria.ru/20220219/tiktok-1773756722.html
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости - РИА Новости, 19.02.2022
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости
Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке, сообщили агентству в пресс-службе соцсети в России. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:43
2022-02-19T12:43
2022-02-19T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке, сообщили агентству в пресс-службе соцсети в России.TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости в ночь на субботу, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей. Это произошло во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями."Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и был полностью восстановлен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В данный момент аккаунт доступен, новые видео можно публиковать.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:43 19.02.2022 (обновлено: 12:49 19.02.2022)
В TikTok объяснили блокировку аккаунта РИА Новости
Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и полностью восстановлен