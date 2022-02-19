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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/stantsiya-1773719498.html
В ДНР заявили, что васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела
В ДНР заявили, что васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили, что васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела
Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T07:28
2022-02-19T07:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Васильевку, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
07:28 19.02.2022
 
В ДНР заявили, что васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела

Представительство ДНР в СЦКК: васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Васильевку, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра.
"Поступила оперативная информация о повреждениях васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема ЮДВ (Южнодонбасского водопровода – ред.) остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки васильевской насосной станции донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в заявлении ДНР в СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
07:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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