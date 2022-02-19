В ДНР заявили, что васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела
Представительство ДНР в СЦКК: васильевская насосная станция повреждена из-за обстрела
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Васильевская насосная станция в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сам населенный пункт оказался обесточен, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Поступила оперативная информация о повреждениях васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема ЮДВ (Южнодонбасского водопровода – ред.) остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки васильевской насосной станции донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды", - говорится в заявлении ДНР в СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев