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В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина

Украинские силовики обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T04:40

2022-02-19T04:40

2022-02-19T04:40

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина