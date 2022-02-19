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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/shakhta-1773714871.html
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина
Украинские силовики обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:40
2022-02-19T04:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
04:40 19.02.2022
 
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:22 - н.п. шахта Южная - н.п. шахта Гагарина: выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
04:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Стыла, заявили в ДНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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