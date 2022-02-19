https://ria.ru/20220219/sandu-1773647117.html

Режиссер Владлена Санду: онлайн лишает обратной связи и зрительских реакций

Режиссер Владлена Санду: онлайн лишает обратной связи и зрительских реакций - РИА Новости, 19.02.2022

Режиссер Владлена Санду: онлайн лишает обратной связи и зрительских реакций

Ученица Алексея Учителя, сценарист и режиссер Владлена Санду во второй раз представила свой дебютный детективный сериал "Идентификация" на Берлинском... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:00

2022-02-19T12:00

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Ученица Алексея Учителя, сценарист и режиссер Владлена Санду во второй раз представила свой дебютный детективный сериал "Идентификация" на Берлинском кинофестивале. История о русской девушке, обвиненной в убийстве, произошедшем на ее свадьбе, и вынужденной доказывать свою непричастность, началась еще в 2017 году, и только сейчас создание проекта подошло к завершению. Режиссер рассказала корреспонденту РИА Новости о съемках "Идентификации", возвращении сериала на Берлинале, сотрудничестве с композитором Алексеем Ретинским и творческих планах на ближайший год. Беседовала Ксения Иванова.– Владлена, поздравляем вас с возвращением "Идентификации" на Берлинале! Как сериал встретили гости и жюри кинофестиваля? Волнительно ли было представлять проект во второй раз?– Спасибо большое за поздравления! Я не могу оценить, как это было во второй раз, так как в Берлине меня не было. Европейский кинорынок (не конкурсная программа, а Berlinale Series Market Selects), куда вошел сериал "Идентификация", проходил в онлайн-формате, поэтому сложно было понять, как это происходит.Конечно, для нас, кинематографистов, это большая потеря, потому что мы ничего не знаем. "Онлайн" лишает авторов возможности иметь общение со зрителем и получать фидбэк. В онлайн-показах этого, к сожалению, не существует.Но два года назад мы ездили в Берлин с первой серией "Идентификации". Там были вопросы, общение и реакция. Меня в хорошем смысле удивляет, что европейскому зрителю понятна история, рассказанная в "Идентификации". Наверное, она вызывает интерес, потому что эта история может произойти не только в Москве, но и в любой столице Европы или Запада.– Мы знаем, что в подборку Berlinale Series Market Selects также вошли 13 полнометражных сериалов и четыре работы в "коротком формате". Удалось ли вам познакомиться с работами других режиссеров? Есть ли среди них те, которые вам понравились?– Нет, я не смотрела другие проекты, потому что сейчас занята завершением "Идентификации", на данный момент нахожусь в студии, где мы делаем цветокоррекцию. На этом сейчас сконцентрировано мое время и усилия, поэтому, когда была объявлена программа, я только лишь прочитала, какие проекты вошли, из каких стран, кто авторы, какие компании их представляют. Насколько я помню, там есть проекты из Netflix, HBO, Arte, Canal+. Мне показалось, что это интересные работы из того описания, с которым мне удалось ознакомиться.– Расскажите о создании "Идентификации". Известно, что съемки сериала были прерваны из-за пандемии. Как долго снимался проект в итоге? Где проходили съемки?– Мы начали снимать проект в 2017 году, и, насколько я помню, в начале 2019 года у нас была уже премьера первого эпизода в конкурсной программе Series Mania (Франция). Параллельно в соавторстве с Никитой Иконниковым я работала над историей, потому что к моменту съемок первого эпизода у нас еще не был написан весь сезон. В это же время велась работа над сценарием, проводился кастинг на роли, которых не было в первой серии.Финальный блок съемок был прошлым летом, так как у нас была пауза во время пандемии. Я все это время держалась, не знала, что такое COVID-19, но встретилась с ним на съемочной площадке. В связи с моей болезнью мы вынуждены были остановить съемки на две недели.Сериал снимался в Москве и ближайшем Подмосковье, в Сахарово.– Имеет ли история, рассказанная в "Идентификации", реальную основу, и как вообще появилась идея проекта?– Я могу сказать, что все конструировалось из реальности, но сама история и ее развитие придумана мной и Никитой Иконниковым. Изначально была идея "героини с загадкой", которую мы вместе со зрителем пытаемся разгадать.Если говорить о теме то, наверное, это тема травмы, как можно из нее выбраться и как выбираются или не выбираются герои "Идентификации".В сериале же много историй, у каждого героя она своя. Что касается главной героини, мы со зрителем пытаемся разгадать ее тайну, кто она такая, и понять, виновна она или нет. Герой-следователь Плахов (Олег Васильков) – человек, страдающий ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), но он как-то пытается с этим жить. У Романа Васильева роль человека, который страдает ДЦП. Мне кажется, интересно наблюдать, как он движется с учетом этой особенности в мире, пытается отстаивать свою позицию. Когда мы с Романом готовились к роли, нам помогал Евгений Белоголовцев (актер и телеведущий). Женя впечатлил своей открытостью. Я увидела в Жене силу и желание жить – это вдохновляет. Именно эту энергию мы с Романом пытались разрабатывать в персонаже Даниила Крамера.– В сериале показаны мусульманские обряды и традиции, в частности, во время свадьбы. Вы знали о некоторых особенностях или консультировались со специалистами о ритуалах другой национальности?– Во всех эпизодах, связанных с ритуалами и обрядами, у нас были консультанты. В сериале есть обряд "никах" – мусульманский свадебный обряд. Его проводит настоящий мулла, он же консультировал нас, как правильно молиться.– Главную роль в проекте исполнила Елена Тронина. Расскажите, как проходили кинопробы?– Кастинг с Леной Трониной был в 2017 году. К тому моменту у нас уже несколько месяцев проходили пробы в Москве. И мне на электронную почту кастинг-директор "Идентификации" прислала самопробы. До этого я к самопробам относилась скептически. Мне всегда казалось, что пробы – это, прежде всего, индивидуальное общение с человеком.Помню, что тогда я была на фестивале в Германии, открыла ссылку, посмотрела, потом еще раз и еще, а потом отправила генеральным продюсерам со словами: "Эта девушка из нашей истории". Лену сразу же пригласили на пробы в Москву, мы встретились, и для меня было сразу понятно, что это она.– Как вы познакомились с Алексеем Ретинским и почему выбрали его композитором для своего проекта?– Знакомство с Алексеем Ретинским – это судьба. Я увидела его на церемонии награждения на "Кинотавре" в сентябре 2021 года. Алексей получил награду за лучшую музыку к фильму "Медея". Со сцены он произнес очень важные для меня слова, получил свою награду и ушел. Мы на "Кинотавре" не виделись с ним, но на следующий день я написала ему и поздравила с победой. Мы договорились встретиться и обсудить "Идентификацию". Судя по нашей переписке, это было 26 сентября 2021 года. Посмотрев первый эпизод, Алексей сказал, что ему этот проект кажется интересным, и мы начали обсуждать совместную работу.Как выяснилось позже, мы с Алексеем еще и земляки. Он родился и вырос в Симферополе, а я родилась в Феодосии и до шести лет жила там. За время работы над "Идентификацией" мы успели подружиться.– Мы знаем Ретинского как классического музыканта, а в "Идентификации" он пишет "техно", работает с рэпером Шумдуком и фолк-рок исполнительницей Тиной Кузнецовой. Это весьма неожиданно. У вас сразу сложилось общее видение музыкального сопровождения для сериала или нужно было время, чтобы сработаться, найти тот самый стиль?– Мне было интересно работать с "русским фолком", осмыслить его в современной интерпретации. Я поделилась с Алексеем своими размышлениями, также мы обсудили звучание электронной музыки.На тот момент Алексей уже работал с разными стилями. И, как мне кажется, если человек талантлив, то нет разницы – классическая музыка или "техно". Алексею в этом смысле интересно не иметь границ, а наоборот, открывать для себя новое.С Тиной Кузнецовой композитор уже работал в картине "Медея", у них сложился тандем. А рэпера Шумдука нашла я, причем в каких-то пабликах, когда слушала киргизский рэп. Мы с Алексеем сошлись в том, что Шумдук нам нравится, и связались с ним через агентов. Шумдук был рад такому предложению. Это его первый опыт работы в кино, ему 19 лет, и он талантливый человек, у которого большое будущее.– Будет ли у "Идентификации" второй сезон?– Я думаю, что к этому вопросу можно вернуться позже. Давайте сначала выпустим первый.– Проект "Идентификация" снят в жанре детектива. А что для вас захватывающая детективная история? Есть ли у вас любимые фильмы или сериалы в этом жанре?– Мне кажется, детектив должен нести в себе максимальное подключение к истории. Когда-то я читала детективы Агаты Кристи, мне всегда было интересно: есть интрига, кто же это? И Агата Кристи может водить читателя за нос кругами, а в финале сказать: "Нет. Это вообще не то, что вы думали". Мне кажется, жанр "детектив" строится таким образом, что то, о чем мы думаем, оказывается совершенно иным, не тем, что мы предполагали.Если говорить про детективные проекты, то мне запомнились два сериала режиссера Жан-Марка Валле "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы". Я их досмотрела до конца.– Кто из деятелей киноискусства (режиссеров, актеров…) вдохновляет вас больше всего? Кто для вас – особенные фигуры?– На самом деле много людей, которые вдохновляют. Но я так скажу: со мной всегда портрет американского кинорежиссера Дэвида Линча. Он висит в кабинете, где я работаю, дома. У меня несколько его портретов. Я считаю его одним из выдающихся современных авторов. Линч меня вдохновляет, потому что он как никогда современен, несмотря на свой достаточно почтенный возраст.Еще мне бы хотелось поработать с Мадонной. Может быть, я сняла бы с ней клип или сделала коллаборацию в рамках проекта. В 17 лет, когда я только приехала в Москву, у меня был плеер с дисками, и я слушала Мадонну, она меня вдохновляла и до сих пор вдохновляет своей энергией, жизнелюбием, умением радоваться и творить.Из русских авторов меня очень вдохновляет режиссер-документалист Артавазд Пелешян. О нем немногие знают, но мне удалось посмотреть его последнюю работу "Природа" в Амстердаме на фестивале IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam). И еще одна из таких фигур – Виктор Косаковский. Когда два года назад в Берлине показывали "Идентификацию", я была на премьере его фильма "Гунда". Я была под большим впечатлением от того, что он сделал.– К каким проблемам, на ваш взгляд, нужно обратиться российскому кино сейчас?– В связи с тем, что появились стриминговые платформы, то, с одной стороны, кажется, что мы охватили все и можно говорить обо всем, но, мне кажется, еще остались темы, на которые есть некое табу. Возможно, это самоцензура. Я думаю, это темы, связанные с проблемами подросткового возраста, в том числе гендерные темы. Они как-то обходятся стороной.– Поделитесь своими творческими планами. Над чем вы работаете сейчас? Когда зрители смогут увидеть ваши новые проекты?– Кроме "Идентификации", я сейчас работаю над проектом "Память" – это автобиографический, документально-экспериментальный проект, который мы делаем вместе с продюсером Янной Буряк. В "Памяти" меня играют две девочки, непрофессиональные актрисы из Чечни (Амина Тайсумова и Селима Агамерзаева). Мы разрабатывали "Память" около четырех лет, и уже около года идут съемки. "Память" посвящен моей жизни в Грозном. Я думаю, к концу этого года мы его завершим.Также я работаю над сценарием моего игрового полнометражного дебюта "Кинотеатр "Радуга". Мы пишем его совместно с Леной Трониной, она же исполнит в фильме главную роль.Кроме того, я давно вынашиваю мысль о многосерийном проекте о русском композиторе XX века – Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Это то, что меня интересует, я действительно хочу сделать его. Но это не только биографический сериал, он должен быть связан с современностью, и это такие два мира: как в современности звучит Прокофьев и как жил сам Прокофьев. У Сергея Сергеевича есть достаточно подробные дневники, которые он вел всю жизнь, и в них много всего, с чем бы хотелось поработать.

https://ria.ru/20220217/kino-1773265718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, франция, москва, netflix, canal, hbo, мадонна