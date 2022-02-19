Европа делает России метафоричные намеки

15:00 19.02.2022 (обновлено: 15:02 19.02.2022)
Россия рискует лишиться благополучного будущего, утверждают в ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: Россия лишает себя будущего, мысля категориями темного прошлого
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в Twitter.
"Мы сталкиваемся с вопиющими попытками России переписать правила международной системы, однако все еще надеемся, что с помощью дипломатических методов нам удастся достичь мира", — заявила она.
Политик отметила, что несмотря на предпринимаемые попытки России не удалось разделить европейские страны, которые ответили ей "единым посланием".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Опубликовано: Влада Икрамова