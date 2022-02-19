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Европа делает России метафоричные намеки
Россия рискует лишиться благополучного будущего, утверждают в ЕК - РИА Новости, 19.02.2022
Европа делает России метафоричные намеки
Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:00
2022-02-19T15:02
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в Twitter.Политик отметила, что несмотря на предпринимаемые попытки России не удалось разделить европейские страны, которые ответили ей "единым посланием".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия
15:00 19.02.2022 (обновлено: 15:02 19.02.2022)
 
Россия рискует лишиться благополучного будущего, утверждают в ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: Россия лишает себя будущего, мысля категориями темного прошлого

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в Twitter.

"Мы сталкиваемся с вопиющими попытками России переписать правила международной системы, однако все еще надеемся, что с помощью дипломатических методов нам удастся достичь мира", — заявила она.

Политик отметила, что несмотря на предпринимаемые попытки России не удалось разделить европейские страны, которые ответили ей "единым посланием".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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Опубликовано: Влада Икрамова
 
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