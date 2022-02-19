https://ria.ru/20220219/riski-1773778793.html

Европа делает России метафоричные намеки

Россия рискует лишиться благополучного будущего, утверждают в ЕК - РИА Новости, 19.02.2022

Европа делает России метафоричные намеки

Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:00

2022-02-19T15:00

2022-02-19T15:02

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

россия

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Образ мышления, основанный на "темном прошлом", может лишить Россию благополучного будущего, утверждает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в Twitter.Политик отметила, что несмотря на предпринимаемые попытки России не удалось разделить европейские страны, которые ответили ей "единым посланием".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220219/bayden-1773768945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия