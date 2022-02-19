https://ria.ru/20220219/reviews-1773636123.html

Критики разочаровались в новой части "Техасской резни бензопилой"

Критики разочаровались в новой части "Техасской резни бензопилой" - РИА Новости, 19.02.2022

Критики разочаровались в новой части "Техасской резни бензопилой"

Критикам не понравилась новая часть "Техасской резни бензопилой". Лента получила гнилой рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 40 процента. Оценка... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:08

2022-02-19T03:08

2022-02-19T03:08

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Критикам не понравилась новая часть "Техасской резни бензопилой". Лента получила гнилой рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — всего 40 процента. Оценка выставлена на основе 40 рецензий. Новый проект — девятая лента франшизы и прямое продолжение самого первого фильма из серии, который вышел в 1974 году. Действие происходит примерно через 50 лет после событий, показанных в оригинальном фильме. Группа молодых людей заезжает в заброшенный город и оказывается слишком близко к месту, где маньяк Томас Хьюитт, он же Кожаное лицо, прятался и выжидал новых жертв. Появляется в фильме и Салли Хардести (Олуэн Фуэре), единственная выжившая героиня из оригинального проекта. Она хочет отомстить маньяку. "Новая "Техасская резня бензопилой"— плохо просчитанная смесь бессвязного социального комментария и слишком большого количества крови", — делится впечатлениями Чак Боуэн из Slant Magazine. Из четырех возможных баллов журналист поставил сиквелу только единицу. Не стал ругать он только одну сцену в фильме, ко все остальному у критика масса претензий."Меня всегда раздражает, когда Кожаные лица во всех этих перезапусках носят маски, которые, знаете ли, не похожи на Кожаные лица. В этом фильме маньяк выглядит как мокрая серая картофелина, скрещенная с Питером Бойлом. Маски, которые продаются в магазинах костюмов, страшнее", — пишет Оуэн Глейберман в рецензии для Variety.Ричард Ропер, публикующийся в Chicago Sun-Times, считает неудачным возвращение героини из первого фильма в франшизу. "...хотя Олуэн Фуэре замечательно играет Салли, которой сейчас 65, это не значит, что между Салли и Кожаным лицом есть классический конфликт, охватывающий поколения", — полагает журналист.К тому же, на его взгляд, режиссер Дэвид Блу Гарсия и сценарист Крис Томас Дэвлин довольно неуклюже вводят Салли в историю."Слишком много плохих идей в маленьком пространстве. Персонажи возникают из ниоткуда и исчезают в могиле неприлично поспешно", — возмущается Дональд Кларк из The Irish Times. Из пяти возможных баллов он поставил картине только два. Впрочем, не все критики так категоричны. "Во франшизе, которая уже много лет находится на грани смерти, "Техасу 22-го" не нужно много времени, чтобы вернуть ее к жизни", — похвалил проект Бенджамин Ли из The Guardian, но поставил ему только три балла из пяти возможных.Премьера хоррора состоялась 18 февраля на стриминговом сервисе Netflix.

https://ria.ru/20220210/review-1771927208.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть