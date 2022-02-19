https://ria.ru/20220219/rasshirenie-1773716815.html

Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО

Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО - РИА Новости, 19.02.2022

Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО

Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:45

2022-02-19T05:45

2022-02-19T05:45

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, выглядит как "решающее доказательство", которое США обязаны признать, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Документ, об обнаружении которого написало издание Spiegel, ставит, по его мнению, точку в споре между Россией, утверждающей, что СССР на исходе холодной войны было обещано нераспространение североатлантического альянса на бывшие социалистические страны, и США, где отрицают, что подобные гарантии когда-либо давались, и отстаивают принцип "открытых дверей" НАТО.Как сообщает Spiegel, документ, ранее хранившийся под грифом "секретно", обнаружил в Национальном архиве Великобритании профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года для обсуждения безопасности Польши и других восточноевропейских стран.Представитель ФРГ Юрген Хробог, согласно записке, заявил, что "в ходе переговоров 2+4 (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции - ред.) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы"."Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим", - говорится в отрывке документа. Издание далее уточняет, что представитель ФРГ в своем заявлении "очевидно перепутал Эльбу с Одером". По словам Хробога, эта позиция совпадала с мнением правительства канцлера ФРГ того времени Гельмута Коля и главы МИД Ганса-Дитриха Геншера.Американский представитель Раймонд Зейтц, согласно документу, заявил, что Советскому Союзу "дали понять", что Запад не будет стремиться извлечь выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы. "НАТО не должна расширяться на Восток ни формально, ни неофициально", - приводятся в документе слова представителя США.

https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, нато, сша