Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США должны признать, что обещали не расширять НАТО на восток
Военнослужащие НАТО
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Найденный в британских архивах документ 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости расширения НАТО на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, выглядит как "решающее доказательство", которое США обязаны признать, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Документ, об обнаружении которого написало издание Spiegel, ставит, по его мнению, точку в споре между Россией, утверждающей, что СССР на исходе холодной войны было обещано нераспространение североатлантического альянса на бывшие социалистические страны, и США, где отрицают, что подобные гарантии когда-либо давались, и отстаивают принцип "открытых дверей" НАТО.
"Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если (госсекретарь Энтони) Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает Spiegel, документ, ранее хранившийся под грифом "секретно", обнаружил в Национальном архиве Великобритании профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года для обсуждения безопасности Польши и других восточноевропейских стран.
Представитель ФРГ Юрген Хробог, согласно записке, заявил, что "в ходе переговоров 2+4 (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции - ред.) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы".
"Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим", - говорится в отрывке документа. Издание далее уточняет, что представитель ФРГ в своем заявлении "очевидно перепутал Эльбу с Одером". По словам Хробога, эта позиция совпадала с мнением правительства канцлера ФРГ того времени Гельмута Коля и главы МИД Ганса-Дитриха Геншера.
Американский представитель Раймонд Зейтц, согласно документу, заявил, что Советскому Союзу "дали понять", что Запад не будет стремиться извлечь выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы. "НАТО не должна расширяться на Восток ни формально, ни неофициально", - приводятся в документе слова представителя США.
Опубликовано: Максим Горбачев