https://ria.ru/20220219/rasporyazhenie-1773757626.html

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:48

2022-02-19T12:48

2022-02-19T12:56

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения и питания <...>, ввести в территории Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с 18.00 18 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в документе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин