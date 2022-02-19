Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/rasporyazhenie-1773757626.html
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:48
2022-02-19T12:56
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773748206_0:244:2827:1835_1920x0_80_0_0_a7a417ceddea4a8eebc622ad59df25f5.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения и питания &lt;...&gt;, ввести в территории Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с 18.00 18 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в документе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773749888.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773748206_0:0:2509:1882_1920x0_80_0_0_f5bd00149366f1f564d147ba47e1ca3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
12:48 19.02.2022 (обновлено: 12:56 19.02.2022)
 
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Опубликовано распоряжение о введении в Ростовской области режима повышенной готовности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСитуация на КПП "Матвеев Курган" в Ростовской области
Ситуация на КПП Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Ситуация на КПП "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения и питания <...>, ввести в территории Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с 18.00 18 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в документе.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области планируют усилить психологическую службу и силы РХБЗ
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала