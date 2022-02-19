12:48 19.02.2022 (обновлено: 12:56 19.02.2022)
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Опубликовано распоряжение о введении в Ростовской области режима повышенной готовности
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСитуация на КПП "Матвеев Курган" в Ростовской области
Ситуация на КПП "Матвеев Курган" в Ростовской области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опубликовано распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности в Ростовской области из-за прибытия беженцев из Донбасса, соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения и питания <...>, ввести в территории Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области с 18.00 18 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в документе.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева