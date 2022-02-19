https://ria.ru/20220219/puteshestviya-1773621188.html

Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле

Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле - РИА Новости, 19.02.2022

Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле

Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:27

2022-02-19T01:27

2022-02-19T01:27

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun.Челси Дикинсон придумала целый алгоритм, который можно использовать при общении с сотрудниками гостиницы. Поприветствовав их в письме, она указывает, что прочла на сайте бронирования прекрасные отзывы об этом месте и уже оплатила проживание. Затем туристка делает комплименты интерьеру отеля и отмечает, что мечтает о визите. Далее она указывает, что это ее первая романтическая поездка с возлюбленным после пандемии, и вежливо просит о повышении категории номера. Челси добавляет, что также полезно узнать имя того, кто делает апгрейды. Еще можно заранее рассказать об отеле в соцсетях, даже если у туриста немного подписчиков. Конечно, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет, добавляет Челси.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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