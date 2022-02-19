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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220219/puteshestviya-1773621188.html
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле - РИА Новости, 19.02.2022
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле
Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:27
2022-02-19T01:27
туризм
туризм
новости - туризм
отели
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun.Челси Дикинсон придумала целый алгоритм, который можно использовать при общении с сотрудниками гостиницы. Поприветствовав их в письме, она указывает, что прочла на сайте бронирования прекрасные отзывы об этом месте и уже оплатила проживание. Затем туристка делает комплименты интерьеру отеля и отмечает, что мечтает о визите. Далее она указывает, что это ее первая романтическая поездка с возлюбленным после пандемии, и вежливо просит о повышении категории номера. Челси добавляет, что также полезно узнать имя того, кто делает апгрейды. Еще можно заранее рассказать об отеле в соцсетях, даже если у туриста немного подписчиков. Конечно, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет, добавляет Челси.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
01:27 19.02.2022
 
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле

Опытная туристка рассказала, как бесплатно получить в отеле номер более высокой категории

© Depositphotos / Roberts RatutsСемья на ресепшене отеля
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Depositphotos / Roberts Ratuts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun.
Челси Дикинсон придумала целый алгоритм, который можно использовать при общении с сотрудниками гостиницы. Поприветствовав их в письме, она указывает, что прочла на сайте бронирования прекрасные отзывы об этом месте и уже оплатила проживание. Затем туристка делает комплименты интерьеру отеля и отмечает, что мечтает о визите. Далее она указывает, что это ее первая романтическая поездка с возлюбленным после пандемии, и вежливо просит о повышении категории номера.
Челси добавляет, что также полезно узнать имя того, кто делает апгрейды. Еще можно заранее рассказать об отеле в соцсетях, даже если у туриста немного подписчиков. Конечно, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет, добавляет Челси.
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00Туризм
Россия или нет? Угадайте наши "двойники" известных достопримечательностей
Опубликовано: Мария Селиванова
 
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