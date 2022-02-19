https://ria.ru/20220219/puteshestviya-1773621188.html
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле - РИА Новости, 19.02.2022
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле
Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:27
2022-02-19T01:27
2022-02-19T01:27
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает The Sun.Челси Дикинсон придумала целый алгоритм, который можно использовать при общении с сотрудниками гостиницы. Поприветствовав их в письме, она указывает, что прочла на сайте бронирования прекрасные отзывы об этом месте и уже оплатила проживание. Затем туристка делает комплименты интерьеру отеля и отмечает, что мечтает о визите. Далее она указывает, что это ее первая романтическая поездка с возлюбленным после пандемии, и вежливо просит о повышении категории номера. Челси добавляет, что также полезно узнать имя того, кто делает апгрейды. Еще можно заранее рассказать об отеле в соцсетях, даже если у туриста немного подписчиков. Конечно, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет, добавляет Челси.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле
Опытная туристка рассказала, как бесплатно получить в отеле номер более высокой категории
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Опытная путешественница рассказала, как получить в отеле номер категорией выше за те же деньги, сообщает
The Sun.
Челси Дикинсон придумала целый алгоритм, который можно использовать при общении с сотрудниками гостиницы. Поприветствовав их в письме, она указывает, что прочла на сайте бронирования прекрасные отзывы об этом месте и уже оплатила проживание. Затем туристка делает комплименты интерьеру отеля и отмечает, что мечтает о визите. Далее она указывает, что это ее первая романтическая поездка с возлюбленным после пандемии, и вежливо просит о повышении категории номера.
Челси добавляет, что также полезно узнать имя того, кто делает апгрейды. Еще можно заранее рассказать об отеле в соцсетях, даже если у туриста немного подписчиков. Конечно, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет, добавляет Челси.