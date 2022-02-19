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День орнитолога России

День орнитолога России - РИА Новости, 19.02.2022

День орнитолога России

Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога – профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:02

2022-02-19T03:02

2022-02-19T03:02

справки

россия

день орнитолога россии

союз охраны птиц россии

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Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога – профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц.В этот день в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992 году переименовано в Мензбировское орнитологическое общество – в честь основателя русской орнитологии академика Михаила Мензбира.Организация занимается изучением, охраной и рациональным использованием диких птиц, распространением орнитологических знаний.Кроме этого объединения, в России существует "Союз охраны птиц России". Своей целью организация ставит сохранение видового разнообразия и численности птиц. Орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты, которые трудятся на природе, контролируют состояние популяций пернатых, проводят учет их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями. Из позвоночных, занесенных в Красную книгу России, птицы составляют самую большую группу, состоящую из 127 видов. Из них 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. К примеру, Астраханский заповедник (Астраханская область) был создан именно с целью сохранения птиц дельты реки Волги более ста лет назад, когда ситуация с численностью птиц была катастрофической и они остро нуждалось в защите. Сейчас орнитофауна Астраханского заповедника насчитывает более 300 видов птиц. Это тысячи цапель, поганок, чаек, уток и куликов. Шестнадцать тысяч пар птиц гнездятся в древесных колониях заповедника. Около пяти тысяч пар лебедей-шипунов обитают во всей дельте Волги, концентрируясь в заповеднике на период линьки.Орнитологи питомника редких видов журавлей Окского заповедника (Рязанская область) сохраняют генофонд находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций данных птиц в России. В первую очередь, эндемика России (животные и растения, которых за пределами России нет) – стерха. Ежегодно сотрудники питомника успешно возвращают в природу выращенных в неволе и подготовленных к самостоятельной жизни птиц. Так, в 2020 году на территории регионального заказника "Куноватский" (Ямало-Ненецкий автономный округ) было выпущено шесть стерхов годовалого возраста.В Байкальском заповеднике (Бурятия) в 1976 году была создана станция кольцевания птиц, где орнитологи изучают особенности миграции птиц в Южном Прибайкалье с помощью мечения птиц легкими кольцами с индивидуальным номером. Этот способ основан на сообщениях о повторных отловах птицы – возвратах. По их данным ученые могут составить картину миграции вида, узнать места гнездования (зимовки), продолжительность жизни птицы и т.д. Для работы на станции кольцевания Байкальский заповедник привлекает волонтеров из России, Англии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Литвы, Франции, Венгрии, Польши, Финляндии.В заповеднике "Кузнецкий Алатау" (Кемеровская область) официально зарегистрирован 281 вид орнитофауны. Большое количество видов хорошо отражает выраженную здесь поясность и большое разнообразие ландшафта. За птицами проводятся регулярные наблюдения. На территории зарегистрировано шесть эндемиков Алтае-Саянского экорегиона: вьюрок сибирский, овсянка Годлевского, пестрогрудка сибирская, трясогузка желтоголовая, чечевица большая и чечетка горная алтайская.Во многих заповедниках и национальных парках для удобства наблюдения за птицами обустроены экологические тропы и маршруты. Так, на территории заповедника "Черные земли" (Калмыкия) действует экологический маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило", в национальном парке "Плещеево озеро" (Ярославская область) работает экотропа "В гостях у серой цапли", Командорский заповедник (Камчатский край) организует морские экскурсии к птичьим островам, в Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) действует маршрут "Птицы небесные". В международных инициативах, направленных на сохранение мирового биоразнообразия, птицам уделяется особое внимание: для охраны водно-болотных угодий, имеющих значение, главным образом, в качестве мест обитания водоплавающих птиц, в 1971 году была принята Рамсарская конвенция (Рамсар, Иран). На территории РФ находится 41 водно-болотное угодье международного значения, включенное в Рамсарский список.Еще одна значимая международная инициатива, получившая в 1994 году развитие в России, − выделение ключевых орнитологических территорий. Ее цель – выявление, мониторинг и охрана территорий и акваторий, имеющих важнейшее значение для птиц. Данная деятельность ведется международной организацией по защите птиц и сохранению их среды обитания BirdLife Inernational с середины 1990-х годов. На территории более ста ООПТ федерального значения и их охранных зон расположено около 190 ключевых орнитологических территорий международного значения, внесенных в список BirdLife International.С Днем орнитолога тесно связаны и другие праздничные даты, посвященные миру птиц: Международный день птиц (1 апреля), Всемирный день перелетных птиц (отмечают дважды в год – в октябре и в мае) и другие.В День орнитолога проводятся различные экологические и просветительские акции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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