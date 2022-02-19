День орнитолога России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОрнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер во время проведения учета птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе
Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога – профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц.
В этот день в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992 году переименовано в Мензбировское орнитологическое общество – в честь основателя русской орнитологии академика Михаила Мензбира.
Организация занимается изучением, охраной и рациональным использованием диких птиц, распространением орнитологических знаний.
Кроме этого объединения, в России существует "Союз охраны птиц России". Своей целью организация ставит сохранение видового разнообразия и численности птиц.
Орнитологи работают в заповедниках, аэропортах, на территории биостанций, в научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках. Специалисты, которые трудятся на природе, контролируют состояние популяций пернатых, проводят учет их численности, организуют биотехнические мероприятия по привлечению птиц на гнездовья, занимаются эколого-просветительскими кампаниями.
Из позвоночных, занесенных в Красную книгу России, птицы составляют самую большую группу, состоящую из 127 видов. Из них 122 вида охраняются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. К примеру, Астраханский заповедник (Астраханская область) был создан именно с целью сохранения птиц дельты реки Волги более ста лет назад, когда ситуация с численностью птиц была катастрофической и они остро нуждалось в защите. Сейчас орнитофауна Астраханского заповедника насчитывает более 300 видов птиц. Это тысячи цапель, поганок, чаек, уток и куликов. Шестнадцать тысяч пар птиц гнездятся в древесных колониях заповедника. Около пяти тысяч пар лебедей-шипунов обитают во всей дельте Волги, концентрируясь в заповеднике на период линьки.
Орнитологи питомника редких видов журавлей Окского заповедника (Рязанская область) сохраняют генофонд находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций данных птиц в России. В первую очередь, эндемика России (животные и растения, которых за пределами России нет) – стерха. Ежегодно сотрудники питомника успешно возвращают в природу выращенных в неволе и подготовленных к самостоятельной жизни птиц. Так, в 2020 году на территории регионального заказника "Куноватский" (Ямало-Ненецкий автономный округ) было выпущено шесть стерхов годовалого возраста.
В Байкальском заповеднике (Бурятия) в 1976 году была создана станция кольцевания птиц, где орнитологи изучают особенности миграции птиц в Южном Прибайкалье с помощью мечения птиц легкими кольцами с индивидуальным номером. Этот способ основан на сообщениях о повторных отловах птицы – возвратах. По их данным ученые могут составить картину миграции вида, узнать места гнездования (зимовки), продолжительность жизни птицы и т.д. Для работы на станции кольцевания Байкальский заповедник привлекает волонтеров из России, Англии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Литвы, Франции, Венгрии, Польши, Финляндии.
В заповеднике "Кузнецкий Алатау" (Кемеровская область) официально зарегистрирован 281 вид орнитофауны. Большое количество видов хорошо отражает выраженную здесь поясность и большое разнообразие ландшафта. За птицами проводятся регулярные наблюдения. На территории зарегистрировано шесть эндемиков Алтае-Саянского экорегиона: вьюрок сибирский, овсянка Годлевского, пестрогрудка сибирская, трясогузка желтоголовая, чечевица большая и чечетка горная алтайская.
Во многих заповедниках и национальных парках для удобства наблюдения за птицами обустроены экологические тропы и маршруты. Так, на территории заповедника "Черные земли" (Калмыкия) действует экологический маршрут "Птицы озера Маныч-Гудило", в национальном парке "Плещеево озеро" (Ярославская область) работает экотропа "В гостях у серой цапли", Командорский заповедник (Камчатский край) организует морские экскурсии к птичьим островам, в Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) действует маршрут "Птицы небесные".
В международных инициативах, направленных на сохранение мирового биоразнообразия, птицам уделяется особое внимание: для охраны водно-болотных угодий, имеющих значение, главным образом, в качестве мест обитания водоплавающих птиц, в 1971 году была принята Рамсарская конвенция (Рамсар, Иран).
На территории РФ находится 41 водно-болотное угодье международного значения, включенное в Рамсарский список.
Еще одна значимая международная инициатива, получившая в 1994 году развитие в России, − выделение ключевых орнитологических территорий. Ее цель – выявление, мониторинг и охрана территорий и акваторий, имеющих важнейшее значение для птиц. Данная деятельность ведется международной организацией по защите птиц и сохранению их среды обитания BirdLife Inernational с середины 1990-х годов.
На территории более ста ООПТ федерального значения и их охранных зон расположено около 190 ключевых орнитологических территорий международного значения, внесенных в список BirdLife International.
С Днем орнитолога тесно связаны и другие праздничные даты, посвященные миру птиц: Международный день птиц (1 апреля), Всемирный день перелетных птиц (отмечают дважды в год – в октябре и в мае) и другие.
В День орнитолога проводятся различные экологические и просветительские акции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников