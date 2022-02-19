https://ria.ru/20220219/peregovory-1773779404.html

Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений

Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 19.02.2022

Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции подчеркнул, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:04

2022-02-19T15:04

2022-02-19T15:24

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции подчеркнул, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно не выполняет минские соглашения, заявили в МИД РФ."При рассмотрении ситуации на юго-востоке Украины Лавров констатировал отсутствие прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта из-за упорного нежелания киевских властей выполнить в полном объеме требования минских договоренностей, включая прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, закрепление в конституции особого статуса Донбасса в составе Украины", - говорится в сообщении МИД."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", - подчеркнули в российском дипведомстве.Главы внешнеполитических ведомств в очередной раз "подтвердили безальтернативность реализации минских соглашений в целях достижения устойчивого мира на Украине".

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, жан-ив ле дриан, франция, россия