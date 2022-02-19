https://ria.ru/20220219/peregovory-1773779404.html
Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 19.02.2022
Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции подчеркнул, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:04
2022-02-19T15:04
2022-02-19T15:24
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
жан-ив ле дриан
франция
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции подчеркнул, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно не выполняет минские соглашения, заявили в МИД РФ."При рассмотрении ситуации на юго-востоке Украины Лавров констатировал отсутствие прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта из-за упорного нежелания киевских властей выполнить в полном объеме требования минских договоренностей, включая прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, закрепление в конституции особого статуса Донбасса в составе Украины", - говорится в сообщении МИД."Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер", - подчеркнули в российском дипведомстве.Главы внешнеполитических ведомств в очередной раз "подтвердили безальтернативность реализации минских соглашений в целях достижения устойчивого мира на Украине".
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, жан-ив ле дриан, франция, россия
15:04 19.02.2022 (обновлено: 15:24 19.02.2022)
Лавров и Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
Лавров и глава МИД Франции Ле Дриан подчеркнули безальтернативность Минских соглашений