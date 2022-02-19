Шеф Пентагона не считает блефом возможность нападения России на Украину
Шеф Пентагона Остин не считает блефом возможность нападения России на Украину
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для "успешного вторжения", и дал понять, что не считает такую перспективу "блефом".
"Это не блеф... Я думаю, что он собрал правильные - те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения", - цитирует Остина проинтервьюировавший его телеканал ABC.
Президент США Джо Байден в телевыступлении заявил о наличии оснований считать, что "российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни". Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер принял такое решение.
Остин находится в поездке по Восточной Европе, полную версию его интервью ABC обещает показать в воскресенье.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Фомченкова