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Шеф Пентагона не считает блефом возможность нападения России на Украину

Шеф Пентагона не считает блефом возможность нападения России на Украину - РИА Новости, 19.02.2022

Шеф Пентагона не считает блефом возможность нападения России на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для "успешного вторжения", и дал понять, что РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:40

2022-02-19T08:40

2022-02-19T08:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для "успешного вторжения", и дал понять, что не считает такую перспективу "блефом".Президент США Джо Байден в телевыступлении заявил о наличии оснований считать, что "российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни". Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер принял такое решение.Остин находится в поездке по Восточной Европе, полную версию его интервью ABC обещает показать в воскресенье.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, пентагон, ллойд остин, донбасс, украина