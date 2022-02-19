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Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие - РИА Новости, 19.02.2022
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:39
2022-02-19T01:39
2022-02-19T06:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия.Так глава Белого дома ответил на вопросы корреспондентов после выступления, посвященного обострению ситуации вокруг Украины.Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.Представители Донецкой и Луганской народных республик ранее заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
01:39 19.02.2022 (обновлено: 06:11 19.02.2022)
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Президент США Байден не считает, что Россия планирует применять ядерное оружие