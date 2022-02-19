https://ria.ru/20220219/oruzhie-1773706818.html

Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие

Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие - РИА Новости, 19.02.2022

Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:39

2022-02-19T01:39

2022-02-19T06:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия.Так глава Белого дома ответил на вопросы корреспондентов после выступления, посвященного обострению ситуации вокруг Украины.Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.Представители Донецкой и Луганской народных республик ранее заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773706697.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия