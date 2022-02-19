Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/oruzhie-1773706818.html
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие - РИА Новости, 19.02.2022
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:39
2022-02-19T06:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6b6b4271af572ccc475778fe8a36ca.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия.Так глава Белого дома ответил на вопросы корреспондентов после выступления, посвященного обострению ситуации вокруг Украины.Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.Представители Донецкой и Луганской народных республик ранее заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773706697.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0be2b4c9c10d3407bcd69ec27d9d02a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
01:39 19.02.2022 (обновлено: 06:11 19.02.2022)
 
Байден не считает, что Путин планирует задействовать ядерное оружие

Президент США Байден не считает, что Россия планирует применять ядерное оружие

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли "хотя бы отдаленно" рассматривает возможность использования ядерного оружия.
Так глава Белого дома ответил на вопросы корреспондентов после выступления, посвященного обострению ситуации вокруг Украины.
Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Представители Донецкой и Луганской народных республик ранее заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
01:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пригород Горловки подвергся обстрелу, заявили в ДНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала